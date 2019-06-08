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العجمي الوريمي: صورة بورقيبة تتصدر مقر النهضة في المنستير

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي ان صورة الرئيس الحبيب بورقيبة موجودة في مقر حركة النهضة بالمنستير باعتبار مكانة بورقيبة الذي يحبه كل المساترية و أهالي الجهة .. كما يوجد في المقر كل صور زعماء الحركة الوطنية . و أضاف العجمي الوريمي في برنامج zone franche الذي تقدمه مريم بن حسين ان حركة النهضة تقوم بمراجعات مستمرة لادائها منذ تأسيسها الى اليوم


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183578

Karimyousef  (France)  |Samedi 08 Juin 2019 à 12h 29m |           
Le plus grand projet de Bourguiba c'était le planning familial.regardez les pays où il n'y a eu une maîtrise de la démographie ,on ne voit que misère et criminalité et ...
Ça sert à quoi de faire des enfants si il n' y a pas les moyens de les nourrir et les élever.



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