العجمي الوريمي: صورة بورقيبة تتصدر مقر النهضة في المنستير

Samedi 08 Juin 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي ان صورة الرئيس الحبيب بورقيبة موجودة في مقر حركة النهضة بالمنستير باعتبار مكانة بورقيبة الذي يحبه كل المساترية و أهالي الجهة .. كما يوجد في المقر كل صور زعماء الحركة الوطنية . و أضاف العجمي الوريمي في برنامج zone franche الذي تقدمه مريم بن حسين ان حركة النهضة تقوم بمراجعات مستمرة لادائها منذ تأسيسها الى اليوم
1 de 1 commentaires pour l'article 183578
En continu
- Hier 23:25 تقديم القميص الجديد للمنتخب يوم السبت
- Hier 22:37 محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن جورج نادر
- Hier 18:12 زياد العذاري يتابع الوضع التنموي بولاية سوسة
- Hier 15:01 رشدي قزقز حكما لدربي العاصمة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:04
|19:39
|16:10
|12:25
|04:59
|03:05
|
28°
|38°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|38°-27
|41°-29
|28°-21
|29°-22
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 74 302) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 422) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 813) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 61 014) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 53 961) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 181) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 40 808) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 40 095) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 39 843) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 206) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 336) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 544) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 163) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 272) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 092) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 33 848) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 452) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 909) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 443) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 255) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: تونس تدعو إلى ''عقلنة'' العلاقات الدولية بعد انتخابها لعضوية مجلس الأمن