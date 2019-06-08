العجمي الوريمي: صورة بورقيبة تتصدر مقر النهضة في المنستير

Samedi 08 Juin 2019



باب نات

- قال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي ان صورة الرئيس الحبيب بورقيبة موجودة في مقر حركة النهضة بالمنستير باعتبار مكانة بورقيبة الذي يحبه كل المساترية و أهالي الجهة .. كما يوجد في المقر كل صور زعماء الحركة الوطنية . و أضاف العجمي الوريمي في برنامج zone franche الذي تقدمه مريم بن حسين ان حركة النهضة تقوم بمراجعات مستمرة لادائها منذ تأسيسها الى اليوم