الباحثة Anne Wolf : نهج حركة النهضة السياسي أكّد بأن الإسلام و الديمقراطية ليسا متوافقين فحسب بل مزيجهما يؤدي إلى سياسات مستقرة

Samedi 08 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوارها مع منظمة pomed قالت الباحثة في جامعة كامبريدج و مؤلفة كتاب islam politic in tunisia أنًا وولف بأن تجربة النهضة التونسية تجربة فريدة و ثرية و قالت " هذه هي أول تجربة للحركة في السياسة وقد تعلم قادتها من أخطائهم. والواقع أن القوة الرئيسية لحركة النهضة هي أنها سعت إلى التعاون مع مجموعة كبيرة من الجهات السياسية الفاعلة. أحد أفضل القرارات التي اتخذها حزب النهضة ، بعد أن ظهر كأكبر قوة في الانتخابات البرلمانية لعام 2011 ، كان التعاون مع حزبين يساريين لتشكيل "حكومة الترويكا" وليس السيطرة على السياسة بمفرده - على النقيض الحاد من طريقة جماعة الإخوان المسلمين في مصر عندما كانوا في السلطة في 2012-2013. اتبع النهضة نفس استراتيجية المصالحة بعد انتخابات 2014 ، عندما انضمت إلى حكومة الوحدة التي شكلها نداء تونس".
و أضافت وولف إنني أشيد بوجه خاص بقرار النهضة بتمييز نفسه بوضوح عن الحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة من أجل اتباع نهج تونسي حقيقي تجاه الإسلام والديمقراطية. عندما برز جماعة الإخوان المسلمين المصرية كأكبر قوة سياسية في مصر ما بعد مبارك ، حث راشد الغنوشي الجماعة على تقاسم السلطة مع الأحزاب. وفي عام 2013 ، عندما تصاعدت معارضة حكومة الترويكا عقب اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين ، وافق قادة حزب النهضة على التنازل عن السلطة لحكومة انتقالية. مرارًا وتكرارًا ، أظهر حزب النهضة نهجه الفريد في الحكم وإيمانه بأن الإسلام والديمقراطية ليسا متوافقين فحسب ، بل أن مزيجهما يمكن أن يؤدي إلى سياسات مستقرة وشاملة.
و أضافت وولف إنني أشيد بوجه خاص بقرار النهضة بتمييز نفسه بوضوح عن الحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة من أجل اتباع نهج تونسي حقيقي تجاه الإسلام والديمقراطية. عندما برز جماعة الإخوان المسلمين المصرية كأكبر قوة سياسية في مصر ما بعد مبارك ، حث راشد الغنوشي الجماعة على تقاسم السلطة مع الأحزاب. وفي عام 2013 ، عندما تصاعدت معارضة حكومة الترويكا عقب اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين ، وافق قادة حزب النهضة على التنازل عن السلطة لحكومة انتقالية. مرارًا وتكرارًا ، أظهر حزب النهضة نهجه الفريد في الحكم وإيمانه بأن الإسلام والديمقراطية ليسا متوافقين فحسب ، بل أن مزيجهما يمكن أن يؤدي إلى سياسات مستقرة وشاملة.
En continu
- Hier 23:25 تقديم القميص الجديد للمنتخب يوم السبت
- Hier 22:37 محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن جورج نادر
- Hier 18:12 زياد العذاري يتابع الوضع التنموي بولاية سوسة
- Hier 15:01 رشدي قزقز حكما لدربي العاصمة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:04
|19:39
|16:10
|12:25
|04:59
|03:05
|
28°
|38°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|38°-27
|41°-29
|28°-21
|29°-22
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 74 302) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 422) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 813) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 61 014) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 53 961) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 181) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 40 808) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 40 095) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 39 843) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 206) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 336) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 544) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 163) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 272) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 092) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 33 848) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 452) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 909) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 443) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 255) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: تونس تدعو إلى ''عقلنة'' العلاقات الدولية بعد انتخابها لعضوية مجلس الأمن