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الباحثة Anne Wolf : نهج حركة النهضة السياسي أكّد بأن الإسلام و الديمقراطية ليسا متوافقين فحسب بل مزيجهما يؤدي إلى سياسات مستقرة

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوارها مع منظمة pomed قالت الباحثة في جامعة كامبريدج و مؤلفة كتاب islam politic in tunisia أنًا وولف بأن تجربة النهضة التونسية تجربة فريدة و ثرية و قالت " هذه هي أول تجربة للحركة في السياسة وقد تعلم قادتها من أخطائهم. والواقع أن القوة الرئيسية لحركة النهضة هي أنها سعت إلى التعاون مع مجموعة كبيرة من الجهات السياسية الفاعلة. أحد أفضل القرارات التي اتخذها حزب النهضة ، بعد أن ظهر كأكبر قوة في الانتخابات البرلمانية لعام 2011 ، كان التعاون مع حزبين يساريين لتشكيل "حكومة الترويكا" وليس السيطرة على السياسة بمفرده - على النقيض الحاد من طريقة جماعة الإخوان المسلمين في مصر عندما كانوا في السلطة في 2012-2013. اتبع النهضة نفس استراتيجية المصالحة بعد انتخابات 2014 ، عندما انضمت إلى حكومة الوحدة التي شكلها نداء تونس".
و أضافت وولف إنني أشيد بوجه خاص بقرار النهضة بتمييز نفسه بوضوح عن الحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة من أجل اتباع نهج تونسي حقيقي تجاه الإسلام والديمقراطية. عندما برز جماعة الإخوان المسلمين المصرية كأكبر قوة سياسية في مصر ما بعد مبارك ، حث راشد الغنوشي الجماعة على تقاسم السلطة مع الأحزاب. وفي عام 2013 ، عندما تصاعدت معارضة حكومة الترويكا عقب اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين ، وافق قادة حزب النهضة على التنازل عن السلطة لحكومة انتقالية. مرارًا وتكرارًا ، أظهر حزب النهضة نهجه الفريد في الحكم وإيمانه بأن الإسلام والديمقراطية ليسا متوافقين فحسب ، بل أن مزيجهما يمكن أن يؤدي إلى سياسات مستقرة وشاملة.


  
  
     
  
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