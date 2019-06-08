الحماية المدنيّة تتدخل لاطفاء 136 حريق في 24 ساغة

Samedi 08 Juin 2019



باب نات

- قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة يوم أمس 7 جوان 2019 بإجراء 454 تدخلا على النحو التالي:- 136 إطفاء حرائق.- 139 النجدة والإسعاف بالطرقات.- 167 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.- 12 عمليات مختلفة.