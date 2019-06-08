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الحماية المدنيّة تتدخل لاطفاء 136 حريق في 24 ساغة

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
باب نات - قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة يوم أمس 7 جوان 2019 بإجراء 454 تدخلا على النحو التالي:

- 136 إطفاء حرائق.


- 139 النجدة والإسعاف بالطرقات.

- 167 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.

- 12 عمليات مختلفة.

  
  
     
  
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