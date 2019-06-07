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جندوبة.. دعوة كل الاطراف المتدخلة إلى اتخاذ كل التدابير والاحتياطات لحماية صابة الحبوب من الحرائق

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
وات - دعا والي جندوبة، على المرموري، اليوم الجمعة، خلال جلسة طارئة التامت بمقر ولاية جندوبة، كافة المتدخلين والمسؤولين الأمنيين والإداريين في الجهة إلى اتخاذ كل التدابير والاحتياطات لحماية صابة الحبوب لهذا الموسم من المخاطر التي تتهددها وخاصة من الحرائق.
ويتوقع أن تكون صابة الحبوب في ولاية جندوبة هذا الموسم استثنائية سواء من حيث كميات الإنتاج المتوقعة أو من حيث الكميات التي سيتم تخزينها.
وتم، خلال هذه الجلسة استعراض مدى جاهزية الأطراف المتداخلة لتأمين سير عمليات الحصاد لأكثر من 88 الف هكتار من الحبوب بطاقة إنتاج تقدر بأكثر من 2 مليون و 200 ألف قنطار، وشحن واجلاء الكميات التي سيتم تجميعها والمقدرة بأكثر من 1 مليون و200 ألف قنطار.
وأكد عدد من المسؤولين بمراكز التجميع أن عملية الحصاد لا زالت تتطلب بعض الأيام ضمانا لنضج الحبوب وقدرتها على مقاومة ما سيخزن منها للرطوبة التي لازالت نسبتها عالية حسب العينات التي تم أخذها اليوم بعدد من المزارع في الجهة .


وشدد أعضاء اللجنة الجهوية لمراقبة مراكز تجميع الحبوب، من جانبهم، على ضرورة استكمال تهيئة حواشي الطرقات البالغ طولها مجتمعة 110 كلم، وعلى أهمية فتح طرائد في المزارع الشاسعة، وأحزمة في محيطها مع حرثها كإجراء وقائي من الحرائق.
وتقدر طاقة الخزن في جندوبة بنحو 16 مركزا موزعة على عدد من معتمديات الولاية بنحو 550 الف قنطار، وهو ما يعني أن الكمية المتوقع إجلاؤها ستفوق 600 الف قنطار وهوما يتطلب حسب رؤساء مراكز التجميع توفير أسطول نقل مستمر .

  
  
     
  
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