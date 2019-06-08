الانطلاق، بداية من السبت، في اجراءات الحصول على منحة التشجيع على البحث لسنة 2018 بتمويلات ب10 ملايين دينار

Samedi 08 Juin 2019



وات

- تنطلق بداية من يوم السبت 8 جوان، اجراءات الحصول على منحة التشجيع على البحث لسنة 2018 والتي ستخصص لها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمويلات سنوية تقدر قيمتها ب10 مليون دينار حسب ما اعلنت عنه المديرة العامة للبحث العلمي، سامية شرفي.واوضحت الشرفي في حوار مع (وات) ان الوزارة ستقوم بداية من يوم السبت، باطلاق منصة رقمية على شبكة الانترنات يتمكن من خلالها الباحثون من التثبت من انتاجاتهم البحثية المرشحة لنيل منحة التشجيع على البحث والتي قام بايداعها مديرو مخابر البحث بالمؤسسات الجامعية وذلك قبل 30 جوان 2019.كما سيتم تخصيص تطبيقة الكترونية ثانية، بالنسبة للباحثين غير المنتمين لمخابر بحث، سيتم اطلاقها بداية من 30 جوان ليتمكنوا من ادراج اعمالهم عن بعد وذلك قبل موفى شهر جويلية 2019.وتهم هذه المنحة كل المدرسين القارين والمباشرين بمختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي والادارات المركزية التابعة للوزارة وبقية الوزارات الاخرى وذلك بمختلف رتبهم.وسيتم تنفيل المدرسين الجامعيين المنتمين لمخابر الجامعات بالجهات الداخلية (قابس وجندوبة وقفصة والقيروان) بنسبة 30 بالمائة وذلك في اطار التمييز الايجابي للجامعات في الجهات الداخلية.ويتمثل الانتاج العلمي المعتمد في اطار هذه المنحة المقالات العلمية المنشورة في المجالات العلمية المحكمة في قواعد البيانات والكتب العلمية المنشورة بتونس والخارج والتي تصادق على قيمتها العلمية الهيئة الوطنية لتقييم انشطة البحث الى جانب براءات الاختراع الوطنية والدولية وكذلك المستنبطات النباتية.وستتولى الوزارة احداث لجنة خبراء صلب الهيئة الوطنية لتقييم انشطة البحث وذلك بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية لتحديد قائمة المجلات التي سيتم اعتمادها في احتساب المقالات المهنية في هذا المجال كل سنتين.وأكدت الشرفي ان المنحة قد تصل الى 9 الاف دينار بالنسبة لكل باحث وهي تندرج، على حد تعبيرها، في إطار تفعيل إتفاقية تم توقيعها مع الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بهدف تشجيع الباحثين على انتاج بحوث ذات جودة عالية ومزيد اشعاع الجامعات التونسية وتحسين ترتيبها في اهم التصنيفات العالمية للجامعات.