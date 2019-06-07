سليانة: لجنة مجابهة الكوارث تعد خطة للتوقي من الحرائق المتتالية في الجهة

Vendredi 07 Juin 2019
وات - عقدت لجنة مجابهة الكوارث بسليانة، اليوم الجمعة، اجتماعا بمقرّ الولاية، على خلفية الحرائق التي طالت مؤخرا عددا من المحاصيل الزراعية بالجهة، للنظر في سبل توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية خلال هذه الفترة لتلافي نشوب مثل هذه الحرائق.
وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة، العميد عادل العبيدي، خلال الجلسة، على ضرورة تكاثف جهود جميع الأطراف المتداخلة، مشيرا الى تركيز نقطتين لتجميع الوسائل والمعدات الثقيلة من قبل إدارتي التجهيز والفلاحة، وذلك بكل من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة والمركز الفرعي للإدارة الجهوية للتجهيز بمعتمدية بوعرادة، قصد تقريب الخدمات وضمان التّدخل السريع.
وأضاف العبيدي، أنه سيتمّ إحداث مركزين موسميين من أجل حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية، ستم تركيز الأول بمعتمدية بوعرادة لحماية كل من معتمديتي العروسة وبوعرادة، أما الثاني فسيكون بمعتمدية الروحية لحماية جنوب الولاية.
ودعا، جميع الفلاحين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مشددا على ضرورة تقسيم الأرض إلى قطع صغيرة لمنع انتشار النيران، فضلا عن مراقبة وصيانة آلات الحصاد وتوفير صهاريج مياه أثناء الحصاد وجرارات مجهزة بمحراث.
كما دعا المواطنين ومستعملي وسائل النقل والطرقات إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر بالطرقات.
يذكر أن ولاية سليانة شهدت منذ غرة جوان الجاري، حرائق أتت على ما يناهز عن 238 هكتار من المحاصيل الزراعية، وذلك بكل من قعفور وسليانة الجنوبية والشمالية وبرقو وسليانة المدينة.
وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة، العميد عادل العبيدي، خلال الجلسة، على ضرورة تكاثف جهود جميع الأطراف المتداخلة، مشيرا الى تركيز نقطتين لتجميع الوسائل والمعدات الثقيلة من قبل إدارتي التجهيز والفلاحة، وذلك بكل من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة والمركز الفرعي للإدارة الجهوية للتجهيز بمعتمدية بوعرادة، قصد تقريب الخدمات وضمان التّدخل السريع.
وأضاف العبيدي، أنه سيتمّ إحداث مركزين موسميين من أجل حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية، ستم تركيز الأول بمعتمدية بوعرادة لحماية كل من معتمديتي العروسة وبوعرادة، أما الثاني فسيكون بمعتمدية الروحية لحماية جنوب الولاية.
ودعا، جميع الفلاحين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مشددا على ضرورة تقسيم الأرض إلى قطع صغيرة لمنع انتشار النيران، فضلا عن مراقبة وصيانة آلات الحصاد وتوفير صهاريج مياه أثناء الحصاد وجرارات مجهزة بمحراث.
كما دعا المواطنين ومستعملي وسائل النقل والطرقات إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر بالطرقات.
يذكر أن ولاية سليانة شهدت منذ غرة جوان الجاري، حرائق أتت على ما يناهز عن 238 هكتار من المحاصيل الزراعية، وذلك بكل من قعفور وسليانة الجنوبية والشمالية وبرقو وسليانة المدينة.
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Par:karimyousef (France )
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