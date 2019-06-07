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صفاقس: مثول ثلاثة انفار من احباء النادي الصفاقسي امام النيابة العمومية بتهمة الاعتداء بالعنف على اعوان الامن

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
وات - يمثل 3 انفار من احباء النادي الرياضي الصفاقسي مساء اليوم الجمعة امام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 وذلك بتهمة الاعتداء بالعنف على اعوان امن خلال المقابلة التي جمعت امس الخميس النادي الرياضي الصفاقسي بالترجي الرياضي التونسي لحساب نصف نهائي كاس تونس لكرة القدم على ارض ملعب الطيب المهيري وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس "مراد التركي" مراسلة /وات/.

وذكر ذات المصدر ان الوحدات الامنية قامت امس الخميس بايقاف 6 اشخاص من احباء النادي الصفاقسي وذلك بعد ان اقدموا على النزول الى ارضية ميدان ملعب الطيب المهيري اثناء المقابلة مضيفا انه بعد التحقيق مع جميع الموقوفين تم اطلاق سراح 3 اشخاص في حين تم الاحتفاظ بالثلاثة الاخرين لعرضهم على النيابة العمومية عشية اليوم الجمعة وذلك بتهمة الاعتداء بالعنف على اعوان الامن .


  
  
     
  
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