حارس لمقر ولاية صفاقس يعترض على 30سنة سجنا في قضية ارهابية وتفاصيل تقلب الموازتة امام المحكمة

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

- شرعت ظهر اليوم الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في حكم غيابي قضي بسجن حارس لمقر ولاية صفاقس لمدة 30 سنة أثر اتهامه بالانضمام الى تنظيمات ارهابية وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ...وبالمناداة على المتهم طلب من المحكمة الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في حقه شأنه شان محاميته التى قدمت للمحكمة وثيقة تضاف للملف لاول مرة تثبت ان هناك سوء فهم وخلط بين هوية موكلها وعنصر ارهابي كما قدمت وثيقة أخرى تكشف ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة اكد ان منوبها ليس هو المطلوب للقضاء بل ان هويته قد تشابهت مع هوية عنصر ارهابي مفتش عنه يقاتل في سوريا ثم قدمت للمحكمة ما يفيد قرار الافراج عنه من قبل قاضي التحقيق موضحة ان منوبها قضى واجبه العسكري وقد تمكن من شهادة في حسن السلوك والعمل وقد تم قبوله للالتحاق بصفوف الجيش التونسي لكن وخلال استعداده للعمل تم طرده لأنه محل تتبعات ومشبوه اعمل كحارس لمقر ولاية صفاقس ثم تم طرده لكونه محل شبهة مشيرة الى ان حياته انقلبت رأسا على عقب وخسر كل الوظائف التى اتيحت له ..طالبة على ضوء الوثائق التى قدمتها الافراج عن منوبها من سجن ايقافه ..المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.....