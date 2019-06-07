الغرياني: كمال مرجان سينضبط لقرارات الحزب ولن ينافس الشاهد

Vendredi 07 Juin 2019
باب نات - قال اليوم الجمعة 07 جوان 2019 القيادي في حركة تحيا تونس محمد الغرياني، إنه لم يتم بعد الحسم في مسألة اختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة هذه السنة.
و أكد محمد الغرياني في حوار لاذاعة شمس، أنه لن يكون هناك تنافس بين كمال مرجان (رئيس حزب المبادرة قبل الاندماج مع تحيا تونس) ورئيس تحيا تونس يوسف الشاهد.
وشدّد الغرياني على أن كمال مرجان سينضبط لقرارات الحزب في خصوص الشخصية التي سيرشحها للرئاسية.
وبين أن حركة تحيا تونس تحرص على تقوية الحزب والعمل على جعله مشعا في الساحة السياسية على حد تعبيره، معتبرا أن تحيا تونس ستوفر كل ظروف النجاح وتحقيق نتيجة إيجابية لمرشحها للرئاسية.
و أكد محمد الغرياني في حوار لاذاعة شمس، أنه لن يكون هناك تنافس بين كمال مرجان (رئيس حزب المبادرة قبل الاندماج مع تحيا تونس) ورئيس تحيا تونس يوسف الشاهد.
وشدّد الغرياني على أن كمال مرجان سينضبط لقرارات الحزب في خصوص الشخصية التي سيرشحها للرئاسية.
وبين أن حركة تحيا تونس تحرص على تقوية الحزب والعمل على جعله مشعا في الساحة السياسية على حد تعبيره، معتبرا أن تحيا تونس ستوفر كل ظروف النجاح وتحقيق نتيجة إيجابية لمرشحها للرئاسية.
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Par:ammar (Tunisia )
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