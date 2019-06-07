كاتب الدولة للرياضة: هذا ما دار بين يوسف الشاهد وأحمد أحمد في رادس

Vendredi 07 Juin 2019
أكّد كاتب الدولة للرياضة عبد القدوس السعداوي أنّ رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد سأل رئيس الحكومة قبل نزوله إلى الميدان لتسليم كأس رابطة الأبطال الإفريقية للترجي بعد فوزه في مباراة النهائي الجمعة الفارط، إن كان الملعب مؤمّنا وأنّ الشاهد أجابه حرفيا ''أنت ضيف تونس وتحت حماية الدولة التونسية''.
وأضاف في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اليوم الجمعة 7 جوان 2019،أنّ أحمد أحمد كان مؤمّنا ونزل مرتين إلى الميدان بمفرده في تعدّ صارخ على جميع أعراف كرة القدم وتحدث مع حكم المباراة، مشيرا إلى أنّ هذا الأخير تمتّع ببروتوكول مراسم أعلى الشخصيات منذ نزوله من الطائرة حتى مغادرته تونس .
وأوضح أنّه كان حاضرا في الميدان وكان رئيس الكاف جنبا إلى جنب مع رئيس الحكومة وتحت حماية الحرس الرئاسي.
وقال كاتب الدولة للرياضة ''رئيس الكاف تلق مكالمة خلال الأحداث وبعدها صرّح بأنّ المباراة لا يمكن أن تتواصل في هذه الظروف ونزل إلى الميدان وأشار إلى لاعبي الوداد بوقف المباراة من ثم نزل عدد من أعضاء إلى الملعب وحاولوا الضغط على الحكم وبعدها طالبوا بتوفير قاعة اجتماع وتم توفيرها''.
وتابع ''كل ما حصل يوحي بإمكانية أن يكون إشكال الفار مفتعل وقبل يومين الملعب كان على ذمة الكاف من أجل مراقبة الظروف اللوجستية والأمنية وأعضاء من الكاف اجتماعين لوجستي وأمني''.
وأضاف '' الدولة التونسية وفرت جميع الظروف اللوجيستية والأمنية لتجرى المباراة في أحسن الظروف ونجحت في ذلك، كاشفا أنّ تونس نظّمت أكثر من 70 تظاهرة رياضية دولية في 2018 ونجحت في تأمينها جميعا ولم يقع خلالها أي حادث أمني ''.
واعتبر أنّ قرار الكاف إعادة مباراة نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية قرار جائر وأنّ الدولة التونسية لن تسكت على حق أي جمعية تونسية وستوفّر جميع الوسائل لذلك.
وقال إنّ الكاف ليس مهيئا لتقييم الأمن التونسي، مشيدا بدور الذي لعبته قوات الأمن لتأمين المباراة وجمهور الوداد البيضاوي وجميع الشخصيات الرسمية في الملعب.وأكّد السعداوي أنّه لا إشكال بين الدولة التونسية والدولة المغربية ولا إشكال بين تونس والكاف كهيكل.
وأضاف في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اليوم الجمعة 7 جوان 2019،أنّ أحمد أحمد كان مؤمّنا ونزل مرتين إلى الميدان بمفرده في تعدّ صارخ على جميع أعراف كرة القدم وتحدث مع حكم المباراة، مشيرا إلى أنّ هذا الأخير تمتّع ببروتوكول مراسم أعلى الشخصيات منذ نزوله من الطائرة حتى مغادرته تونس .
وأوضح أنّه كان حاضرا في الميدان وكان رئيس الكاف جنبا إلى جنب مع رئيس الحكومة وتحت حماية الحرس الرئاسي.
وقال كاتب الدولة للرياضة ''رئيس الكاف تلق مكالمة خلال الأحداث وبعدها صرّح بأنّ المباراة لا يمكن أن تتواصل في هذه الظروف ونزل إلى الميدان وأشار إلى لاعبي الوداد بوقف المباراة من ثم نزل عدد من أعضاء إلى الملعب وحاولوا الضغط على الحكم وبعدها طالبوا بتوفير قاعة اجتماع وتم توفيرها''.
وتابع ''كل ما حصل يوحي بإمكانية أن يكون إشكال الفار مفتعل وقبل يومين الملعب كان على ذمة الكاف من أجل مراقبة الظروف اللوجستية والأمنية وأعضاء من الكاف اجتماعين لوجستي وأمني''.
وأضاف '' الدولة التونسية وفرت جميع الظروف اللوجيستية والأمنية لتجرى المباراة في أحسن الظروف ونجحت في ذلك، كاشفا أنّ تونس نظّمت أكثر من 70 تظاهرة رياضية دولية في 2018 ونجحت في تأمينها جميعا ولم يقع خلالها أي حادث أمني ''.
واعتبر أنّ قرار الكاف إعادة مباراة نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية قرار جائر وأنّ الدولة التونسية لن تسكت على حق أي جمعية تونسية وستوفّر جميع الوسائل لذلك.
وقال إنّ الكاف ليس مهيئا لتقييم الأمن التونسي، مشيدا بدور الذي لعبته قوات الأمن لتأمين المباراة وجمهور الوداد البيضاوي وجميع الشخصيات الرسمية في الملعب.وأكّد السعداوي أنّه لا إشكال بين الدولة التونسية والدولة المغربية ولا إشكال بين تونس والكاف كهيكل.
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Par:ammar (Tunisia )
Sur:رشدي قزقز حكما لدربي العاصمة