تونس تحتضن اشغال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين من 11 الى 14 جوان 2019

Vendredi 07 Juin 2019



وات

- بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحتضن تونس لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا أشغال المؤتمر الثلاثين للإتحاد الدولي للصحفيين في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 جوان الجاري.وسيجمع مؤتمر تونس الذي سيلتئم تحت شعار "من أجل صحافة حرة"، 300 قيادي نقابي يمثلون 600 ألف صحفي في العالم وينتمون إلى 187 نقابة وجمعية صحفية من 140 دولة وفق ما نشرته اليوم الجمعة النقابة الوطنية للصحفيين على موقعها الرسمي .وستنطلق أشغال المؤتمر بمدينة الثقافة بالعاصمة يوم 11 جوان الجاري بتنظيم ندوة ما قبل المؤتمر التي تتضمن ثلاث ندوات حوارية يديرها ممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.وتستأنف أشغال المؤتمر بعقد ندوة صحفية لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بلانجي على أن يكون الافتتاح الرسمي بكلمات لرؤساء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الإفريقي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب ثم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.كما سيتم تنظيم مسيرة في اتجاه مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنا مع الصحفيين الذين يقتلون في كل البلدان العالم من أجل مهنتهم.وأوضحت النقابة أن أشغال المؤتمر ستكون مفتوحة في اليوم الأول فقط فيما ستكون بقية أشغال المؤتمر أيام 12 و13 و14 مغلقة وخاصة بالمؤتمرين حيث سيخصص اليوم الختامي لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين.