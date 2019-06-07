تونس تستقطب استثمارات خارجية بقيمة 851 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019

Vendredi 07 Juin 2019



وات

- استقطبت تونس، خلال الأشهر الأربعة الاولى من السنة الحالية، استثمارات خارجية بقيمة 1ر851 مليون دينار (م د) مقابل 6ر736 م د خلال نفس الفترة من 2018 أي بزيادة بنسبة 7ر15 بالمائة.وبلغت الاستثمارات الخارجية، بحساب سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، ما قيمته 280 مليون دولار مقابل 302 مليون دولار.وتطورت الاستثمارات الخارجية المباشرة، خلال ذات الفترة، بنسبة 3ر16 بالمائة ليتدفق على تونس استثمارات مباشرة بقيمة 9ر845 م د مقابل 2ر727 م د في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.وقدرت الاستثمارات الخارجية المباشرة، بحساب سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، بما قيمته 3ر278 مليون دولار مقابل 6ر298 مليون دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية.وتوزعت الاستثمارات، وفق المؤشرات الإحصائية الاولية التي تحصلت عليها (وات) من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، على 2ر5 م د استثمارات الحافظة المالية و9ر845 م د استثمارات خارجية مباشرة.وسجلت استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) تراجعا ملحوظا حيث تقلصت قيمتها بنسبة 3ر37 بالمائة بعد ان كانت في حدود 3ر8 م د العام الفارط.ويعود هذا التراجع، حسب نفس المصدر، الى تأثير سعر صرف الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار الأمريكي ذلك ان المستثمر الأجنبي عندما يرغب في تحويل مرابيحه بالأورو او الدولار فان العائدات تكون متواضعة الامر الذي لا يشجع على الاستثمار في الحافظة المالية. علما وان قانون الاستثمار الجديد شجع على الاستثمار في الحافظة المالية من خلال منع التراخيص المسبقة وعدة إجراءات أخرى.وسجل قطاع الصناعات المعملية حركية هامة على مستوى تدفق الاستثمارات الخارجية لتتضاعف قيمتها وتبلغ الى موفى أفريل 7ر411 م د مقابل 9ر253 م د أي بتطور بنسبة 62 بالمائة.ويعد قطاع الصناعات المعملية (النسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية... ) من ركائز تونس في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر.كما سجل قطاع الطاقة انتعاشة بسيطة بنسبة 7 بالمائة حيث استقطب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 4ر368 م د مقابل 344 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.وخلافا لقطاعي الطاقة والصناعات المعملية، سجل كل من قطاعي الخدمات والفلاحة تراجعا لافتا على مستوى استقطاب المستثمرين الاجانب، اذ تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة في الخدمات الى مستوى 6ر64 م د مقابل 5ر123 م د (الاربعة أشهر الاولى من 2018) اي بتقلص بنسبة تفوق 64 بالمائة.وفي ذات السياق تدحرجت الاستثمارات الخارجية في القطاع الفلاحي من 7ر5 م د الى 1ر1 م د في نفس بين سنتي 2018 و2019 يشار إلى أن تونس تستهدف، مع نهاية العام الحالي، استقطاب حوالي 3000 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية مقابل 2800 مليون دينار محققة في سنة 2018 محرز