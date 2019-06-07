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إصدار سلسلة من 04 طوابع بريدية حول ''البايات الحسينيين بتونس''

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
باب نات - يصدر البريد التونسي يوم 10 أفريل 2019 سلسلة من أربعة طوابع بريدية تم تخصيصها لبايات من الدولة الحسينية التي دامت من 1705 إلى غاية 1957، وتمثل هذه الطوابع كل من:
حسين بن علي وحمودة باشا وأحمد باي الأول ومحمد المنصف باي.

تعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات المتصلة بها للبيع ابتداء من يـوم 10 جوان 2019 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤها عن بعد عبر الأنترنات باستعمال مختف وسائل الدفع الالكتروني مـن خـلال النفـاذ إلـى مـوقع www.e-stamps.poste.tn .


  
  
     
  
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