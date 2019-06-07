القصبة: مجلس وزاري مضيق حول مخرجات الحوار الوطني حول الطاقة و المناجم .

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

- يشرف ظهر اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق يهتم بمخرجات الحوار الوطني حول الطاقة و المناجم .وكان الحوار الوطني حول قطاع الطاقة والمناجم انطلق مساء يوم الخميس 31 ماي الماضي بمدينة الثقافة بتونس وسط حضور عدد من البرلمانيين والخبراء وعدد من أعضاء الحكومة وبإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وشارك في هذا الحوار، الاول من نوعه منذ ثورة 2014، ممثلون عن الحكومة ومنظمات الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل ولجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب وممثلون عن المجتمع المدني وعن المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة والمناجم.