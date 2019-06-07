حجز كوكايين و إكستازي و سوبيتاكس و صفائح قنّب هندي بحوزة مسافر بميناء حلق الوادي

Vendredi 07 Juin 2019
وات - تمكنت مصالح الديوانة التونسية بميناء حلق الوادي ،الخميس 6 جوان 2019 ، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من مواد مخدّرة مختلفة على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي يقودها مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا حسب بلاغ للديوانة صدر مساء أمس.
وعلى إثر تفتيش أعوان الديوانة للأدباش الموردة داخل وسيلة النقل المذكورة والتي كانت تحتوي على عدد من علب مسحوق الشكولاطة، وبتفحص إحدى هذه العلب، اشتبه عون الديوانة في وجود جسم صلب داخلها، وقد كان صاحب السيارة يتابع عملية التفتيش وعندما استشعر اكتشاف أمره حاول الفرار مترجلا في اتجاه السور الخارجي للميناء، فتمّ في الإبان التنسيق مع مصالح شرطة الحدود الذين تولّوا بسرعة تعقّب المشتبه به والقبض عليه وتسليمه إلى المصالح الديوانية حسب نفس المصدر.
و بمواصلة عملية تفتيش السيّارة و أمتعة المسافر تمّ العثور على 1218 حبّة من مخدّر السوبيتاكس و254 حبّة من مخدّر الإكستازي و23 صفيحة من مخدّر القنب الهندي تزن حوالي 2260 غرام و كيس به مسحوق أبيض يشتبه في أنه مخدّر الكوكايين يزن حوالي 215 غرام.
وقد تمّ تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المسافر إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات وتقديمه إلى العدالة.
وعلى إثر تفتيش أعوان الديوانة للأدباش الموردة داخل وسيلة النقل المذكورة والتي كانت تحتوي على عدد من علب مسحوق الشكولاطة، وبتفحص إحدى هذه العلب، اشتبه عون الديوانة في وجود جسم صلب داخلها، وقد كان صاحب السيارة يتابع عملية التفتيش وعندما استشعر اكتشاف أمره حاول الفرار مترجلا في اتجاه السور الخارجي للميناء، فتمّ في الإبان التنسيق مع مصالح شرطة الحدود الذين تولّوا بسرعة تعقّب المشتبه به والقبض عليه وتسليمه إلى المصالح الديوانية حسب نفس المصدر.
و بمواصلة عملية تفتيش السيّارة و أمتعة المسافر تمّ العثور على 1218 حبّة من مخدّر السوبيتاكس و254 حبّة من مخدّر الإكستازي و23 صفيحة من مخدّر القنب الهندي تزن حوالي 2260 غرام و كيس به مسحوق أبيض يشتبه في أنه مخدّر الكوكايين يزن حوالي 215 غرام.
وقد تمّ تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المسافر إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات وتقديمه إلى العدالة.
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Par:ahmed01 (France )
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