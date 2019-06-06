سليانة: اخماد حريق بحي الصلاح تسبب في إتلاف كميات من القمح الصلب

Jeudi 06 Juin 2019
وات - تمكنت وحدات الحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، من إخماد حريق نشب بصابة من القمح الصلب بحي الصلاح بسليانة المدينة بالقرب من مكان السوق الاسبوعية، وفق ما صرح به لمراسلة (وات) بالجهة، المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد عادل العبيدي.
و دعا العبيدي الفلاحين إلي ضرورة مسح المسالك الفلاحية، وأخد كل الاحتياطات لحماية المحاصيل الزراعية، خاصة في ظل ما شهدته الجهة في الثلاثة أيام الاخيرة من حرائق تسببت في إتلاف عدة محاصيل.
وقد عاينت مراسلة (وات) تدخل متساكني الجهة مساء اليوم لمعاضدة مجهودات أعوان الحماية المدنية في إخماد هذا الحريق .
يذكر انه تم يوم امس إخماد حريق بمنطقة زواغة (200 هكتار من القمح و الشعير)، وإطفاء حريقين آخرين يوم أول أمس بكل من عمادة الخلصة (نصف هكتار من الشعير) ومعتمدية قغفور( 20 هكتار من القمح و القصيبة).
و دعا العبيدي الفلاحين إلي ضرورة مسح المسالك الفلاحية، وأخد كل الاحتياطات لحماية المحاصيل الزراعية، خاصة في ظل ما شهدته الجهة في الثلاثة أيام الاخيرة من حرائق تسببت في إتلاف عدة محاصيل.
وقد عاينت مراسلة (وات) تدخل متساكني الجهة مساء اليوم لمعاضدة مجهودات أعوان الحماية المدنية في إخماد هذا الحريق .
يذكر انه تم يوم امس إخماد حريق بمنطقة زواغة (200 هكتار من القمح و الشعير)، وإطفاء حريقين آخرين يوم أول أمس بكل من عمادة الخلصة (نصف هكتار من الشعير) ومعتمدية قغفور( 20 هكتار من القمح و القصيبة).
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