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الأستاذ ساسي بن حليمة في ذمة الله

Jeudi 06 Juin 2019

Jeudi 06 Juin 2019
توفي يوم الخميس 06 جوان 2019 الأستاذ والمحامي ساسي بن حليمة.

وساسي بن حليمة من أساتذة القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس قضى 55 سنة بين التدريس والمحاماة، كما تولى الدفاع على عدد من الشخصيات السياسية البارزة.


وكتب الأستاذ قيس بن حليمة التدوينة التالية:


(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

كل من عليها فان الا وجه ربك ذو الجلال و الاكرام - لله ما اعطى و لله ما اخذ

توفي اليوم والدي الاستاذ ساسي بن حليمة
نسال الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته .
انا لله و انا اليه راجعون.
سيتم الدفن في الجلاز بعد صلاة العصر
وستقام صلاة الجنازة بجامع المنزه السادس اثر صلاة الجمعة


  
  
     
  
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