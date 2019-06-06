تطاوين..تهاطل امطار غزيرة على مدينة ذهيبة دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية

Jeudi 06 Juin 2019
وات - تهاطلت امطار غزيرة، مساء اليوم الخميس، على مدينة ذهيبة في ولاية تطاوين، متسببة في غمور المياه الشوارع، وفي سيلان عدد من الاودية، ومنها الوادي الذي يشق المدينة، دون تسجيل خسائر تذكر، بحسب ما افاد به مراسل (وات) معتمد ذهيبة، راشد الحداد، الذي توجه بنداء الى المواطنين بملازمة الحذر، وعدم المجازفة بعبور الاودية.
من جانبه، قال المدير الجهوي للحماية المدنية، العقيد رؤوف المرواني، أنه لم يطلب، الى حد الان، من فرقة الحماية المدنية على عين المكان اَي تدخل،وهي تراقب الوضع، وعلى أهبة الاستعداد للتدخل في حال اقتضى الوضع ذلك .
كما افاد مصدر من معبر ذهيبة وازن أن حركة العبور متواصلة بصفة عادية رغم غزارة الأمطار التي شملت ايضا المناطق الحدودية من الجانب الليبي.
وقد استبشر المواطنون في المنطقة بهذه الأمطار الهامة اعتبارا لتأثيرها الجيد والإيجابي على موسم إنتاج القرعيات، فضلا عن الرفع في مستوى مخزون المياه في المواجل والفساقي وبالمراعي، وتغذية المائدة وري أشجار الزياتين والتين المنتشرة في المنطقة.
من جانبه، قال المدير الجهوي للحماية المدنية، العقيد رؤوف المرواني، أنه لم يطلب، الى حد الان، من فرقة الحماية المدنية على عين المكان اَي تدخل،وهي تراقب الوضع، وعلى أهبة الاستعداد للتدخل في حال اقتضى الوضع ذلك .
كما افاد مصدر من معبر ذهيبة وازن أن حركة العبور متواصلة بصفة عادية رغم غزارة الأمطار التي شملت ايضا المناطق الحدودية من الجانب الليبي.
وقد استبشر المواطنون في المنطقة بهذه الأمطار الهامة اعتبارا لتأثيرها الجيد والإيجابي على موسم إنتاج القرعيات، فضلا عن الرفع في مستوى مخزون المياه في المواجل والفساقي وبالمراعي، وتغذية المائدة وري أشجار الزياتين والتين المنتشرة في المنطقة.
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Par:karimyousef (France )
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