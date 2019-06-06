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شاطئ الشفار: العثور على 2.5 كلغ من '' الزطلة'' على شاطئ البحر

Jeudi 06 Juin 2019

Jeudi 06 Juin 2019
باب نات - عثرت يوم 5 جوان 2019 دوريّة تابعة لفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالمحرس ولاية صفاقس أثناء قيامها بحملة أمنيّة بشاطئ الشفار على كميّة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" تزن حوالي 2.5 كلغ لفظتها مياه البحر.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تمّ حجز المخدر ومباشرة قضيّة عدليّة في الغرض.


  
  
     
  
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