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بن قردان- ضبط 3 أشخاص مجتازين للحدود الليبية التونسية خلسة

Jeudi 06 Juin 2019

Jeudi 06 Juin 2019
باب نات - ضبطت يوم 5 جوان 2019 دوريّة تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببن قردان ولاية مدنين 3 أفارقة يحملون الجنسيّة السّودانيّة مجتازين للحدود اللّيبية التّونسيّة خلسة.
تمّ الاحتفاظ بهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم وفق بلاغ لوزارة الداخلية.


  
  
     
  
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