بن قردان- ضبط 3 أشخاص مجتازين للحدود الليبية التونسية خلسة

Jeudi 06 Juin 2019
باب نات - ضبطت يوم 5 جوان 2019 دوريّة تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببن قردان ولاية مدنين 3 أفارقة يحملون الجنسيّة السّودانيّة مجتازين للحدود اللّيبية التّونسيّة خلسة.
تمّ الاحتفاظ بهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
تمّ الاحتفاظ بهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
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Par:elwatane (Tunisia )
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