بن قردان- ضبط 3 أشخاص مجتازين للحدود الليبية التونسية خلسة

Jeudi 06 Juin 2019



باب نات

- ضبطت يوم 5 جوان 2019 دوريّة تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببن قردان ولاية مدنين 3 أفارقة يحملون الجنسيّة السّودانيّة مجتازين للحدود اللّيبية التّونسيّة خلسة.تمّ الاحتفاظ بهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم وفق بلاغ لوزارة الداخلية.