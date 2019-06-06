تسوية وضعية 47 طبيبا تونسيا وعائلاتهم بعد انتهاء عقود عملهم بجنوب إفريقيا

Jeudi 06 Juin 2019
وات - تمت تسوية وضعية 47 طبيبا تونسيا يقيمون بجنوب إفريقيا، وعائلاتهم المكونة من 120 شخصا، بعد تعرضهم لإشكال نتيجة إنتهاء عقود عمل البعثة الطبية التونسية هناك، وذلك بفضل تدخل السفارة التونسية بجنوب افريقيا، وفق ما أكده الدكتور عدنان فحيمة في تصريح اليوم الخميس ل (وات).
وأضاف الدكتور فحيمة، أن الأطباء التونسيين كانوا يستعدون لمغادرة البلاد، رغم ما حظي به عملهم من إعجاب طيلة 12 عاما، مبينا أنه بعد تدخل الديبلوماسية التونسية أصبحت وضعيتهم قانونية، وتم تجديد عقود عملهم وتسجيلهم في عمادة الأطباء، بالإضافة الى حصولهم على رخصة الإقامة الدائمة وتسجيل أبنائهم في مدارس بلد الإقامة.
من جهتها، أفادت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ لها اليوم، أنه على إثر جهود ديبلوماسية طويلة كللت بالتوصل الى حل استثنائي، تمت تسوية وضعية 47 طبيا تونسيا وعائلاتهم بجنوب افريقيا، كانوا مضطرين لمغادرة هذا البلد بعد انقضاء آجل عقود عملهم بسبب مشاكل مرتبطة بالميزانية.
وأكدت الوزارة، أنه أصبح بإمكان هؤلاء الأطباء مزاولة الطب في القطاعين العمومي والخاص، وبامكان زوجاتهم أيضا العمل بعد أن تعذر عليهن ذلك طيلة 12 سنة.
وأضاف الدكتور فحيمة، أن الأطباء التونسيين كانوا يستعدون لمغادرة البلاد، رغم ما حظي به عملهم من إعجاب طيلة 12 عاما، مبينا أنه بعد تدخل الديبلوماسية التونسية أصبحت وضعيتهم قانونية، وتم تجديد عقود عملهم وتسجيلهم في عمادة الأطباء، بالإضافة الى حصولهم على رخصة الإقامة الدائمة وتسجيل أبنائهم في مدارس بلد الإقامة.
من جهتها، أفادت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ لها اليوم، أنه على إثر جهود ديبلوماسية طويلة كللت بالتوصل الى حل استثنائي، تمت تسوية وضعية 47 طبيا تونسيا وعائلاتهم بجنوب افريقيا، كانوا مضطرين لمغادرة هذا البلد بعد انقضاء آجل عقود عملهم بسبب مشاكل مرتبطة بالميزانية.
وأكدت الوزارة، أنه أصبح بإمكان هؤلاء الأطباء مزاولة الطب في القطاعين العمومي والخاص، وبامكان زوجاتهم أيضا العمل بعد أن تعذر عليهن ذلك طيلة 12 سنة.
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Par:sayada (France )
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