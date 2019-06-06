Jeudi 06 Juin 2019
وات - اعرب يوسف الشاهد رئيس الحكومة في تغريدة على صفحته على "تويتر" اثر ما اسماه ب"مهزلة الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)" بعد قرار اعادة مباراة اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي في ملعب ببلد محايد ,عن دعمه للترجي ولكل الاندية التونسية وكتب "لن نسلم في حق الترجي وفي حق اي جمعية تونسية " متوجها بالتحية الى قوات الامن التونسي التي وصفها بانها مثال يحتذي به في العالم ومشددا على ان من يشكك في امن تونس يتحمل مسؤوليته ".
وتوجه رئيس الحكومة بتحية لجمهور الترجي على انضباطه في المباراة الأخيرة مؤكدا على "ان التوانسة يد واحدة " .
ويذكر ان الترجي الرياضي التونسي كان فاز يوم الجمعة الماضي بملعب رادس بكاس رابطة ابطل افريقيا لكرة القدم بعد انسحاب الوداد البيضاوي من مباراة اياب الدور النهائي للمسابقة عندما كان الترجي متقدما بهدف لصفر في مباراة اوقفها الحكم الغامبي باكاري غاساما معلنا فوز الترجي على الميدان لكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر امس في اجتماع طارئ بباريس اعادة المباراة في" بلد محايد".
وكان يوسف الشاهد حضر حفل تتويج الترجي التونسي بملعب رادس بلقبه الرابع والثاني على التوالي.
وتوجه رئيس الحكومة بتحية لجمهور الترجي على انضباطه في المباراة الأخيرة مؤكدا على "ان التوانسة يد واحدة " .
ويذكر ان الترجي الرياضي التونسي كان فاز يوم الجمعة الماضي بملعب رادس بكاس رابطة ابطل افريقيا لكرة القدم بعد انسحاب الوداد البيضاوي من مباراة اياب الدور النهائي للمسابقة عندما كان الترجي متقدما بهدف لصفر في مباراة اوقفها الحكم الغامبي باكاري غاساما معلنا فوز الترجي على الميدان لكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر امس في اجتماع طارئ بباريس اعادة المباراة في" بلد محايد".
وكان يوسف الشاهد حضر حفل تتويج الترجي التونسي بملعب رادس بلقبه الرابع والثاني على التوالي.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: بعد قرار اعادة مباراة اياب نهائي كاس ابطال افريقيا - ''لن نسلم في حق الترجي وفي حق اي جمعية تونسية'' ( يوسف الشاهد )