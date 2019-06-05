77863 عملية رقابية أمنتها 3513 فرقة اقتصادية خلال شهر رمضان

Mercredi 05 Juin 2019



وات

- أفاد المدير الجهوي للتجارة بتونس، ياسر بن خليفة، في تصريح لـ(وات)، أن 3513 فرقة اقتصادية نفذت، خلال شهر رمضان، 77863 عملية رقابية وزيارات تفقد.وأكد، أنه تم تسجيل 10769 مخالفة اقتصادية، تعلقت خاصة بالتجاوزات الاحتكارية والسعرية، وتمثلت في 2446 مخالفة شملت قطاع الخضر والغلال (992) والمواد الغذائية (834) والمخابز والمقاهي (312) والدواجن والبيض واللحوم والأسماك (150) وقطاعات أخرى (150).وبخصوص الإخلال بشفافية المعاملات، كشف ياسر بن خليفة، أنه وقع رصد 5978 مخالفة، شملت المواد الغذائية (1798) والخضر والغلال (1427) والمقاهي والمطاعم والمخابز (792) والدواجن والبيض (591) واللحوم والاسماك (390) والمواد الصناعية الحساسة (560)، فضلا عن قطاعات أخرى (420 مخالفة).وفي ما يتعلق بالتلاعب بالدعم، اوضح أنه تم تسجيل 429 مخالفة اقتصادية، منها 345 مخالفة بمسالك الاستعمالات المهنيّة و84 مخالفة بمسالك الانتاج والتوزيع بالاوزان والمكاييل و406 مخالفة في الجودة والسلامة و421 مخالفات أخرى.وأفاد بن خليفة، بأنه تم كذلك حجز 62.16 طن خضر وغلال، و8.5 طن لحوم وأسماك، و55 ألف و910 ألف بيضة، و219.315 طن مواد مدعمة، و43 ألف و627 لتر زيت نباتي مدعم، و11837 لتر حليب الشراب ومواد غذائية، و106 ألف لتر مواد تنظيف، و24 ألف قطعة لعب أطفال، و6208 علبة تبغ، و2760 لتر محروقات، و1034 قطعة ملابس جاهزة وأحذية، و21 آلة وزن، و94 رأس أغنام.وتم، وفق ذات المصدر، اتخاذ أكثر من 100 قرار غلق لمحلات مواد غذائية وخضر وغلال بولاية تونس، بالاضافة إلى 60 قرار منع من التزود بالفارينة والزيت والسكر المدعم، وغلق وحدتي تعليب للزيت النباتي المدعم بسبب الاخلال بتراتيب الدعم.