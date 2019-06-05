المنستير : ارتفاع بنسبة 16 في المائة في عمليات التشغيل والإدماج وتحسن كبير في ديناميكة سوق الشغل في الولاية

Mercredi 05 Juin 2019



وات

- سجلت عمليات التشغيل والإدماج الجملية تحسنا كبيرا في ديناميكية سوق الشغل بولاية المنستير بنسبة 16 بالمائة خلال الخمسة الاشهر الاولى من سنة 2019 مقارنة بذات الفترة من سنة 2018 وسجّلت عمليات التشغيل والإدماج الخاصة بحاملي شهادات التعليم هي الاخرى تطورا بنسبة 28 بالمائة، حسب ما صرح به المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير عادل الخليفي لمراسلة (وات).وأضاف الخليفي في هذا الشأن، ان عمليات التشغيل والإدماج خاصة في قطاع النسيج والاكساء قد شهدت ارتفاعا حيث توفر لوحدها 1382 عملية تشغيل مباشر وإدماج، منها 251 عملية تشغيل لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي، ليبلغ مجموع عمليات التشغيل في الفترة ما بين شهر جانفي وماي من السنة الحالية 2606 عملية تشغيل عدد من ضمنها لفائدة حاملي الشهائد العليا.وأضاف ان الجهة قد حققت نتائج طيّبة في الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية في مجال البرامج النشيطة للتشغيل، إذ بلغ عدد العقود المبرمة في مختلف البرامج 3534 عقدا منها 2178 عقدا لفائدة حاملي شهائد التعليم العالي سنة 2019، مقابل 3649 عقدا منها 2236 عقدا لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي خلال ذات الفترة من سنة 2018.وسجلت طلبات الشغل انخفاضا جمليا بنسبة 9 بالمائة، وتراجعا بنسبة 21 بالمائة لحاملي شهادات التعليم العالي، حيث بلغت مطالب الشغل الجديدة 2400 مطلبا منها 440 مطلب شغل لحاملي شهائد التعليم العالي سنة 2019، مقابل 2600 مطلب شغل من بينها 550 مطلب لحاملي الشهائد العليا خلال ذات الفترة من سنة 2018.وأوضح الخليفي في هذا الصدد، ان عدد طلبات الشغل غير الملباة بالجهة قد شهد تراجعا بنسبة 10 بالمائة، اضافة لتراجع طلبات الشغل غير الملباة لحاملي شهادات التعليم العالي بنسبة 27 بالمائة، ليتم استيعاب العاطلين عن العمل وذلك بفضل عمليتي تشغيل كبيرتين وقع تنظيمهما في الجهة، وهما صالون التشغيل في النسيج والملابس بقصر المعارض بالساحل الذي انتظم يوم 15 نوفمبر 2018، وقرية التشغيل في القطاع السياحي يوم 18 ماي 2019.وبيّن ان عدد عروض الشغل بولاية المنستير قد بلغ خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية 5200 من جملة 47 ألف عرض شغل على المستوى الوطني، لتحتل بذلك الولاية المرتبة الثانية في مجال عروض الشغل مما يعكس ديناميكية سوق الشغل الجهوية وفق تقديره، حيث شهد مجموع عروض الشغل بها ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2018، اضافة لتطور نسبة عروض الشغل الخاصة بالإطارات بنسبة 15 بالمائة خاصة في قطاعات النسيج والاكساء، مشيرا إلى أن أهمّ عروض الشغل متأنية من قطاع الصناعات المعملية يليه قطاع النسيج.واعتبر المتحدث، أنّ التطور المسجل في مجال عروض الشغل مرده تظافر الجهود المبذولة بين السلطة الجهوية والمحلية والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، ومكاتب التشغيل بالجهة والمهنيين، والتي كللت بتنظيم سواء صالون التشغل في قطاع النسيج أو قرية التشغيل في القطاع السياحي.وأضاف الخليفي ان مصالح الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير قد سجلت تحسنا على مستوى اعلام وتكوين طالبي الشغل، بفضل تنظيم 131 حصة اعلام جماعي، و21 محادثة بحث عن شغل، و478 محادثة معمقة في القترة ما بين شهر جانفي وماي 2019، مقابل 83 حصة اعلام جماعي، و18 محادثة بحث عن شغل و170 محادثة معمقة خلال نفس الفترة من سنة 2018.وارتفع عدد الزيارات إلى المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة للحديث عن برامج التشغيل الجديدة، وخاصة تشخيص حاجياتها في مجال التشغيل عن قرب إلى 2800 زيارة ميدانية، مقابل 2100 زيارة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2018 وفق ذات المصدر.