وزير الدّاخلية بطّلع على سير عمل الوحدات الأمنيّة بمختلف اختصاصاتها

Mercredi 05 Juin 2019
باب نات - أدّى صباح اليوم الأربعاء 05 جوان 2019 وزير الدّاخلية "هشام الفراتي" زيارة ميدانيّة بتونس الكبرى، اطّلع خلالها على سير عمل الوحدات الأمنيّة بمختلف اختصاصاتها ، حيث تفقّد عددا من الدّوريّات القارّة والمتنقّلة للأمن والحرس الوطنيّين، ثمّ تحوّل إلى مقرّ الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بتونس للوقوف على جاهزيّة أفرادها.
كما قام بجولة تفقّد بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة توجّه على إثرها إلى قاعة العمليّات بمقرّ وزارة الدّاخليّة لمتابعة الوضع الأمني العامّ بمختلف ولايات الجمهوريّة.
وقد كانت هذه الزّيارة وفق بلاغلوزارة الداخلية مناسبة لمعاينة المجهودات المبذولة من أجل حماية البلاد والسّهر على أمن المواطن، وفي هذا الإطار دعا وزير الدّاخليّة الوحدات الأمنيّة الى مزيد الرفع من درجة اليقظة، متقدما لهم ولعائلاتهم بأطيب التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما قام بجولة تفقّد بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة توجّه على إثرها إلى قاعة العمليّات بمقرّ وزارة الدّاخليّة لمتابعة الوضع الأمني العامّ بمختلف ولايات الجمهوريّة.
وقد كانت هذه الزّيارة وفق بلاغلوزارة الداخلية مناسبة لمعاينة المجهودات المبذولة من أجل حماية البلاد والسّهر على أمن المواطن، وفي هذا الإطار دعا وزير الدّاخليّة الوحدات الأمنيّة الى مزيد الرفع من درجة اليقظة، متقدما لهم ولعائلاتهم بأطيب التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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Par:mandhouj (France )
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