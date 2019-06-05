Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Yalli Naweettichguilni  

الجهيناوي في زيارة عمل إلى نيويورك

Mercredi 05 Juin 2019

Mercredi 05 Juin 2019
باب نات - يؤدي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي خلال الفترة من 07 إلى 11 جوان 2019 زيارة عمل إلى نيويورك بمناسبة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 07 جوان الجاري على انتخاب الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021 ومن ضمنهم تونس.

ومن المنتظر أن يجري وزير الشؤون الخارجية مشاورات مع كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لاستعراض أولويات تونس خلال فترة عضويتها والتعريف بالدور الذي تنوي بلادنا القيام به صلب هذا الهيكل الأممي والقضايا التي ستحظى لديها بالأولوية.


وتسعى تونس إلى الإلتحاق بمجلس الأمن الدولي كبلد غير دائم للمرة الرابعة في تاريخها وستعمل على التركيز على الأولويات المتعلقة خاصة بتعزيز السلام في العالم والتسوية السلمية للنزاعات إلى جانب تعزيز مكانة المرأة والشباب ودعم عمليات حفظ السلام وتعزيز التنمية والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات العالمية الجديدة في العالم.

  
  
     
  
cadre-f9c81dd99f5aec80fd33bb7964fb7267-2019-06-05 12:04:49






0 de 0 commentaires pour l'article 183461



En continu

|
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:37 16:09 12:25 05:00 03:06
34°
 33° % 43 :الرطــوبة
تونــس 22°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
33°-2229°-2138°-2437°-2541°-28
  • Avoirs en devises
    12711,8

  • (3 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32810 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juin)   881,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559738414|183461 655|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires