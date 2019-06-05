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رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر بجامع مالك بن أنس

Mercredi 05 Juin 2019

Mercredi 05 Juin 2019
باب نات - أدّى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صلاة عيد الفطر بجامع مالك ابن أنس بقرطاج صباح يوم الأربعاء 05 جوان 2019 بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.




وتوجَّه إثر ذلك رئيس الدولة بتهنئة بمناسبة عيد الفطر إلى جميع التونسيّين والتونسيّات، داخل أرض الوطن وخارجه، راجيا من الله أن يعيده عليهم وعلى كافة المسلمين باليمن والخير والسعادة.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183457

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 05 Juin 2019 à 11h 43m |           
صلات ًالأسيادً في المواسم والأعياد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فقط.
و الناس لا يفقهون.



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