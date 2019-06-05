Mercredi 05 Juin 2019
باب نات - أدّى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صلاة عيد الفطر بجامع مالك ابن أنس بقرطاج صباح يوم الأربعاء 05 جوان 2019 بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتوجَّه إثر ذلك رئيس الدولة بتهنئة بمناسبة عيد الفطر إلى جميع التونسيّين والتونسيّات، داخل أرض الوطن وخارجه، راجيا من الله أن يعيده عليهم وعلى كافة المسلمين باليمن والخير والسعادة.
وتوجَّه إثر ذلك رئيس الدولة بتهنئة بمناسبة عيد الفطر إلى جميع التونسيّين والتونسيّات، داخل أرض الوطن وخارجه، راجيا من الله أن يعيده عليهم وعلى كافة المسلمين باليمن والخير والسعادة.
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Par:sarramba (Tunisia )
Sur: رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر بجامع مالك بن أنس