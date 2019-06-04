Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Instrumental.  

الشاهد يتعهد بتحويل مداخيل أداءات التبرعات إلى قرى الأطفال

Mardi 04 Juin 2019

Mardi 04 Juin 2019
باب نات - تحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء يوم الثلاثاء 04 جوان 2019 عن الجدلالمتعلق بتوظيف أتاوة على التبرعات عبر الإرساليات القصيرة لفائدة قرى الأطفال SOS.

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش زيارته لقرية أطفال قمرت، تعهد رئيس الحكومة بتحويل مداخيل الأداءات الموظفة على التبرعات لفائدة قرى الأطفال فاقدي السند SOS.
وأكد الشاهد أنه تم تطبيق القانون فيما يتعلق بالأتاوة المفروضة على التبرعات عبر الإرساليات القصيرة.


يُشار إلى أن يوسف الشاهد وفي تغريدة به على تويتر ، أعلن التزام الحكومة بتوفير كل الإمنكانيات اللازمة لقرى الأطفال.

وكان رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"، فتحي معاوي، دعا الحكومة للاستجابة لطلب منح الجمعية رخصة استثنائية وطرح الأداء على القيمة المضافة على الإرساليات الخاصة بزكاة الفطر على غرار ما تم التعامل به مع جمعية "مرام" لمرضى السرطان، من أجل جمع أكثر ما يمكن من الأموال بما يساعد الجمعية على تحسين ظروف التكفل بعيش منظوريها، وحث كل التونسيين على الاسهام في هذا المجهود الجماعي وإنجاحه وتوجيه زكاة الفطر لفائدة الطفولة فاقدة السند والمهددة.
ولفت رئيس الجمعية في تصريح اعلامي يوم الأحد الماضي إلى أنه دعا نهاية الأسبوع المنقضي كل من رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى التدخل ومطالبة وزير المالية بمنح هذه الرخصة الاستثنائية معتبرا أن التقصير يتأتى من مجلس نواب الشعب الذي منح في قانون المالية لسنة 2018 جمعية "مرام" هذه الرخصة دون غيرها من الجمعيات الخيرية.

ويذكر أن رئاسة الحكومة قد وافقت على طلب رئيس الجمعية التونسية لقرى الاطفال "أس أو أس" بجمع التبرعات عن طريق الارساليات القصيرة لمدة ثلاثة أشهر بداية من يوم السبت 2 جوان الجاري.
و على إثر دعوة مفتي الجمهورية عثمان بطيخ إلى توجيه أموال زكاة الفطر إلى قرى الأطفال، بما يمكن من توفير الرعاية لهؤلاء الاطفال فاقدي السند والمحتاجين وحمايتهم من الخصاصة والتشرد، أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بلاغا ثمنت فيه هذه الدعوة داعية منظوريها وجميع الأسر التونسية إلى التبرع بأموال زكاتهم إلى هذه القرى التي تحتضن 472 طفلا وطفلة وشابا وشابة، إضافة إلى 380 عائلة موزعة على 4 قرى بمختلف جهات الجمهورية.

  
  
     
  
cadre-2f71402c2d40e411c9b562782723cdf3-2019-06-04 23:27:06






0 de 0 commentaires pour l'article 183456



En continu

الثلاثاء 04 جوان 2019 | 30 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:01 19:36 16:09 12:25 05:00 03:07
22°
 22° % 60 :الرطــوبة
تونــس 21°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
22°-2137°-2330°-2238°-2436°-25
  • Avoirs en devises
    12711,8

  • (3 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32810 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juin)   881,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559689300|183456 711|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires