سليانة: الحماية المدنية تسيطر على حريقين نشبا بالمحاصيل الزراعية

Mardi 04 Juin 2019



وات

- تمكنت وحدات الحماية المدنية التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، واعوان الحماية المدنية التابعين لمعتمدية مكثر، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق أتى على نصف هكتار من محاصيل الشعير بمنطقة الخلصة من عمادة سليانة الجنوبية، حسب ما أكده لمراسلة (وات) بالجهة، المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد عادل العبيدي .و أفاد العبيدي أن اعوان الحماية المدنية بكل من معتمديات قعفور و الكريب تمكنوا بدورهم من السيطرة على حريق ثان جد ظهر اليوم الثلاثاء بمنطقة الرحاحنة من معتمدية قعفور والتهم 20 هكتارا من صابة القمح والقصيبة.و رجح المدير الجهوي للحماية المدنية أن شرارة متأتية من الأراضي الفلاحية هي سبب هذه الحرائق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم والتي بلغت 37 درجة، داعيا إلى التعجيل بالبدء في عملية الحصاد مع ضرورة تفقد الالات الفلاحية قبل استعمالها، فضلا عن اختيار أوقات الحصاد المناسبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.ونبه إلى أن نهاية الاسبوع سيشهد درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة، مشددا على ضرورة ملازمة الحذر وأخد كل الاحتياطات لحماية المحاصيل الزراعية .