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كفاءات تونسية تتحصّل على شهائد مواصفات عالمية في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

Mardi 04 Juin 2019

Mardi 04 Juin 2019
وات - تحصّل ثماني عشرة كفاءة تونسية على شهادة مطابقة مع مواصفات "إيزو 17024"، وذلك في اطار مرحلة التطبيق النموذجية للبرنامج الوطني لاصدار شهائد المطابقة للمواصفات في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في تونس.

ويعدّ اسناد هذه الشهادة اعترافا بامكانيات اليد العاملة في القطاع وخاصة منها المختصيين في تركيب اللاقطات الشمسية الفوطوضوئية وفق المواصفات "إيزو 17024"، وفق ما أكدته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية على موقعها.
وتوفر المواصفات "إيزو 17024"، للمنظمة العالمية للتقييس (إيزو)، إطارا مرجعيا شاملا لأنظمة إصدار الشهائد لضمان اعتمادها بصفة متناغمة وقابلة للمقارنة وموثوقة في جميع أنحاء العالم، مما يتيح للمهنيين فرصة إثبات مهاراتهم في الأسواق الخارجية.

وتثبت هذه الشهادة، المعترف بها في العالم، المهارات الفنية الفردية وتضمن احترام المعايير الدولية.
كما تمكن من تصدير الخبرات والمعرفة التونسية وتحسين القدرة التنافسية بالإضافة إلى جودة الخدمات في مجال التحكم في الطاقة.

ويعتبر البرنامج الوطني لإصدار شهائد المطابقة للمواصفات في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في تونس مكونا من مشروع تعزيز النجاعة الطاقية في تونس، ببادرة من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي وبالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

  
  
     
  
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