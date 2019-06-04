قفصة: الشركة التونسية للسكك الحديدية تبرمج 4 سفرات يوميا باتجاه توزر مرورا بمحطتي قفصة والمتلوي

Mardi 04 Juin 2019
وات - أفاد مدير منطقة الجنوب للشركة التونسية للسكك الحديدية عاطف كيلاني ، ان الشركة برمجت 4 سفرات يوميا لنقل المسافرين باتجاه توزر اثنين منهما ذهابا من مدينة توزر باتجاه تونس واثنين اخرين ايابا من تونس باتجاه توزر مرورا بمحطات قفصة وصفاقس والمتلوي وذلك لنقل المسافرين بمناسبة عيد الفطر.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لمراسل " وات" في الجهة، ان موعد السفرتين من مدينة توزر باتجاه تونس سيكونان على التوالي على الساعة السادسة والنصف صباحا والثامنة والنصف ليلا في حين سيكون توقيت السفرات من تونس باتجاه توزر على التوالي على الساعة 8:35 صباحا و 20:35 ليلا، مشيرا إلى أن الشركة التونسية للسكك الحديدية ستنظر في إمكانية تعزيز تركيبة القطارات حسب الامكانيات المتوفرة .
واضاف انه من المؤمل ان تؤمن السفرات عملية نقل ما يفوق 1500 مسافر يوميا.
وجدير بالذكر أن الخط الحديدي رقم 13 الرابط بين توزر وصفاقس كان معطلا منذ 6 أشهر نتيجة تحركات احتجاجية واعتصامات عدد من العاطلين عن العمل بمعتمدية المكناسي وتم استئناف نشاطه منذ 7 ماي الماضي.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لمراسل " وات" في الجهة، ان موعد السفرتين من مدينة توزر باتجاه تونس سيكونان على التوالي على الساعة السادسة والنصف صباحا والثامنة والنصف ليلا في حين سيكون توقيت السفرات من تونس باتجاه توزر على التوالي على الساعة 8:35 صباحا و 20:35 ليلا، مشيرا إلى أن الشركة التونسية للسكك الحديدية ستنظر في إمكانية تعزيز تركيبة القطارات حسب الامكانيات المتوفرة .
واضاف انه من المؤمل ان تؤمن السفرات عملية نقل ما يفوق 1500 مسافر يوميا.
وجدير بالذكر أن الخط الحديدي رقم 13 الرابط بين توزر وصفاقس كان معطلا منذ 6 أشهر نتيجة تحركات احتجاجية واعتصامات عدد من العاطلين عن العمل بمعتمدية المكناسي وتم استئناف نشاطه منذ 7 ماي الماضي.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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