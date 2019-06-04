الجامعة العامة للتعليم الاساسي تطالب الحكومة بتوضيح حول مدرسة ''التواراة'' للفتيات اليهوديات التي تم افتتاحها بجرية

Mardi 04 Juin 2019
وات - اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، افتتاح مدرسة "التوراة" للفتيات اليهوديات في جربة بحضور رسمي تمثل في وزيري السياحة والداخلية، ضربا لمدنية الدولة ومدنية التعليم في تعد صارخ على أحكام دستور الجمهورية التونسية الذي أكد على مدنية الدولة ومناهضة كل أشكال التمييز ومن بينها التمييز على أساس الجنس أو الدين.
وطالبت في بيان اصدرته الثلاثاء، الجهات الرسمية بتوضيح رسمي حول الوضعية القانونية لهذه المدرسة وتطبيق أحكام الدستور واحترام القوانين السارية ذات العلاقة بتنظيم مجالات التربية والطفولة.
وشددت على ان إحداث مدارس خصوصية تحت أي عنوان يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص المضمون قانونا واستهدافا لوحدة التعليم ووحدة الشعب التونسي ولمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المكفول دستوريا لكافة التونسيات والتونسيين.
واعتبرت ان صمت الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة التربية، وزيارة عضوين من الحكومة لهذه المدرسة، يؤكد نوايا حكومة الائتلاف الحاكم الرامية لضرب التعليم العمومي وفتح الباب لتعميم مثل هذه المدارس لكل المذاهب والديانات والمرجعيات الإيديولوجية وهو ما يمثل تهديدا للسلم الاجتماعي عبر تفتيت المجتمع وتجزئته.
وطالبت في بيان اصدرته الثلاثاء، الجهات الرسمية بتوضيح رسمي حول الوضعية القانونية لهذه المدرسة وتطبيق أحكام الدستور واحترام القوانين السارية ذات العلاقة بتنظيم مجالات التربية والطفولة.
وشددت على ان إحداث مدارس خصوصية تحت أي عنوان يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص المضمون قانونا واستهدافا لوحدة التعليم ووحدة الشعب التونسي ولمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المكفول دستوريا لكافة التونسيات والتونسيين.
واعتبرت ان صمت الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة التربية، وزيارة عضوين من الحكومة لهذه المدرسة، يؤكد نوايا حكومة الائتلاف الحاكم الرامية لضرب التعليم العمومي وفتح الباب لتعميم مثل هذه المدارس لكل المذاهب والديانات والمرجعيات الإيديولوجية وهو ما يمثل تهديدا للسلم الاجتماعي عبر تفتيت المجتمع وتجزئته.
En continu
- Hier 18:48 إليزابيث الثانية تستقبل ترامب في باكنغهام
- Hier 16:36 بن عكاشة: علاش راي راشد الغنوشي مهم؟
- Hier 15:29 زياد العذاري في زيارة عمل إلى ولاية المهدية
- Hier 14:38 عريقات يطالب العرب بمقاطعة فريق ترامب
- Hier 13:03 هل سنودّع رمضان ، ام سنحضه في قلوبنا !؟؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:01
|19:36
|16:09
|12:25
|05:00
|03:07
|
29°
|29°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|29°-21
|38°-22
|28°-21
|38°-24
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 75 180) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 167) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 68 742) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 59 672) تونس: الأربعاء 5 جوان أول أيام عيد
( 53 869) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 989) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 39 487) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 063) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 37 895) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 36 728) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 255) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 465) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 082) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 100) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 035) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 350) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 267) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 32 810) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 378) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 272) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:karimyousef (France )
Sur: عز الدين سعيدان: تونس ستخسر 1.2 مليار دينار بسبب عطلة العيد