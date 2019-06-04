مجلس الجامعات يدعو إلى تسليم مواضيع الامتحانات المتعطلة قبل 12 جوان 2019

Mardi 04 Juin 2019
وات - شدد مجلس الجامعات، الثلاثاء، على ضرورة تسليم مواضيع الامتحانات المتعطلة قبل تاريخ 12 جوان القادم حتى يتسنى إتمام السنة الجامعية في آجالها بالمؤسسات التي شهدت اضطرابات في سير روزناماتها، مذكرا بضرورة احترام القانون والتزام كل الأطراف بتطبيقه لضمان حقوق الطلبة ومبدأ تكافؤ الفرص وإنجاح السنة الجامعية بكل المؤسسات.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صدر اثر جلسة له عقدها أمس الاثنين بتونس، وتمحورت بالخصوص حول إمتحانات آخر السنة بالمؤسسات الجامعية والعلاقة مع النقابات، كل المدافعين عن الجامعة العمومية إلى إعلاء القيم الأكاديمية وخاصة منها الواجب الأخلاقي للأستاذ تجاه طلبته و"قداسة" الإمتحانات والمنظومة التقييمية في المجال التربوي والجامعي والحفاظ على قيمة ومصداقية الشهادة العلمية.
كما طالبوا بالتسريع في تفعيل كل الاتفاقات الممضاة لفائدة الأساتذة الجامعيين وخاصة منها المتعلقة بصرف المنح (منحة التشجيع على الإنتاج العلمي، المنحة الدراسية لأبناء الجامعين، منح التنسيق البيداغوجي... ) والانتهاء من صياغة النظام الأساسي الجديد الخاص بالجامعيين في اقرب الآجال، بما في ذلك الانعكاسات المالية، داعيا كل الشركاء الاجتماعيين إلى الإنخراط في حوار مسؤول وغير مشروط مع الوزارة.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صدر اثر جلسة له عقدها أمس الاثنين بتونس، وتمحورت بالخصوص حول إمتحانات آخر السنة بالمؤسسات الجامعية والعلاقة مع النقابات، كل المدافعين عن الجامعة العمومية إلى إعلاء القيم الأكاديمية وخاصة منها الواجب الأخلاقي للأستاذ تجاه طلبته و"قداسة" الإمتحانات والمنظومة التقييمية في المجال التربوي والجامعي والحفاظ على قيمة ومصداقية الشهادة العلمية.
كما طالبوا بالتسريع في تفعيل كل الاتفاقات الممضاة لفائدة الأساتذة الجامعيين وخاصة منها المتعلقة بصرف المنح (منحة التشجيع على الإنتاج العلمي، المنحة الدراسية لأبناء الجامعين، منح التنسيق البيداغوجي... ) والانتهاء من صياغة النظام الأساسي الجديد الخاص بالجامعيين في اقرب الآجال، بما في ذلك الانعكاسات المالية، داعيا كل الشركاء الاجتماعيين إلى الإنخراط في حوار مسؤول وغير مشروط مع الوزارة.
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Par:lazaro (Tunisia )
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