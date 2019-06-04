المنتخب الوطني : إلتحاق معلول و وصول المنتخب العراقي

Mardi 04 Juin 2019
باب نات - الجديد في الحصة التدريبية الثالثة للمنتخب الوطني إلتحاق لاعب النادي الأهلي علي معلول بزملاءه في التربص و قد قام المدرب الوطني بتقسيم الفريق على مجموعتين لإجراء مباراة تطبيقية بدأت تتضح إثرها التشكيلة الأساسية التي ستواجه المنتخب العراقي في المباراة الدولية الودية الأولى التي يحتضنها الملعب الأولمبي برادس يوم الجمعة 7 جوان 2019 بداية من الساعة السابعة والربع مساء.
علما وأن المنتخب العراقي حل صباح أمس الاثنين 3 جوان 2019 بمطار تونس قرطاج الدولي وكان في استقباله أعضاء عن المكتب الجامعي.
وقد التحق الوفد العراقي مباشرة بمقر إقامته بضاحية قمرت قبل إجراء حصة تدريبية مساء أمس بالملعب الفرعي بالمنزه.
وعلى صعيد متصل قررت الجامعة التونسية لكرة القدم السفر إلى العاصمة الكرواتية زغرب في رحلة خاصة بالاضافة إلى إيفاد مدير المنتخب وخبير التغذية قبل يومين من موعد الرحلة المبرمجة ليوم السبت 8 جوان 2019 قي حدود الساعة الثامنة و النصف ليلا على ان تكون العودة يوم 11 جوان 2019 مباشرة إثر المباراة الدولية الودية الثانية التي يلاقي فيها نسور قرطاج وصيف بطل العالم.
علما وأن المنتخب العراقي حل صباح أمس الاثنين 3 جوان 2019 بمطار تونس قرطاج الدولي وكان في استقباله أعضاء عن المكتب الجامعي.
وقد التحق الوفد العراقي مباشرة بمقر إقامته بضاحية قمرت قبل إجراء حصة تدريبية مساء أمس بالملعب الفرعي بالمنزه.
وعلى صعيد متصل قررت الجامعة التونسية لكرة القدم السفر إلى العاصمة الكرواتية زغرب في رحلة خاصة بالاضافة إلى إيفاد مدير المنتخب وخبير التغذية قبل يومين من موعد الرحلة المبرمجة ليوم السبت 8 جوان 2019 قي حدود الساعة الثامنة و النصف ليلا على ان تكون العودة يوم 11 جوان 2019 مباشرة إثر المباراة الدولية الودية الثانية التي يلاقي فيها نسور قرطاج وصيف بطل العالم.
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Par:mandhouj (France )
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