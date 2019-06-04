تونس تشارك بكندا في فعاليات المؤتمر الدولي ''نساء التسليم "2019''

Mardi 04 Juin 2019



تشارك وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من 3 الى 6 جوان الجاري بمدينة فانكوفر الكندية في فعاليات المنتدى الوزاري الذي ينتظم على هامش المؤتمر الدولي "نساء التسليم 2019" ويمثل المنتدى الوزاري حسب بلاغ وزارة المرأة منبرا لحوارات تفاعلية مع قادة شبان وخبراء وفاعلين من جميع بلدان العالم في مجالات المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات والصحة.وأضافت الوزارة أن المنتدى يتناول عددا من المحاور على غرار تبادل التجارب في مجال المساواة بين الجنسين وتدعيم قدرات الفتيات وتحقيق تغييرات حقيقية.وللإشارة يشهد المؤتمر الدولي "نساء التسليم 2019" حضور أكثر من 6000 مشارك من وزراء وبرلمانيين وقادة سياسيين وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وعن المجتمع المدني إلى جانب أكاديميين وإعلاميين وممثلين عن القطاع الخاص من قرابة 160 بلدا للتحاور حول أهم التحديات التي تواجهها النساء والفتيات في العالم.