Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hathehe Laylate  

الكاف: انطلاق موسم الحصاد مع تسجيل ارقام مشجعة في انتاج السلجم الزيتي

Mardi 04 Juin 2019

Mardi 04 Juin 2019
وات - انطلقت عمليات الحصاد في ولاية الكاف، بحصاد مادة الكلجم الزيتي، حيث تم حصاد 25 قنطارا في الهكتار الواحد، وهي نتائج مشجعه، وفق تعبير رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالكاف عبد الرؤوف الشابي.

واضاف الشابي في تصريحة لمراسل (وات) بالجهة ان "هذه النتائج الجيدة تشجع على التوسع في المساحات المخصصة للسلجم خلال في الفترة القادمة سيما وانه يتاقلم مع مناخ الجهة".
ومن جهة اخرى، رجح الشابي ان تكون صابة الحبوب هذه السنة الافضل منذ سنة 2003 التى تمثل سنة مرجعية لانتاج الحبوب وللصابة المتميزة.


  
  
     
  
cadre-1bad40ea2602ef6f69ee44427074ff91-2019-06-04 10:52:41






0 de 0 commentaires pour l'article 183424



En continu

الثلاثاء 04 جوان 2019 | 30 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:01 19:36 16:09 12:25 05:00 03:07
30°
 33° % 30 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
33°-2238°-2328°-2138°-2432°-24
  • Avoirs en devises
    12711,8

  • (3 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32810 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juin)   881,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559645641|183424 327|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires