الكاف: انطلاق موسم الحصاد مع تسجيل ارقام مشجعة في انتاج السلجم الزيتي

Mardi 04 Juin 2019



وات

- انطلقت عمليات الحصاد في ولاية الكاف، بحصاد مادة الكلجم الزيتي، حيث تم حصاد 25 قنطارا في الهكتار الواحد، وهي نتائج مشجعه، وفق تعبير رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالكاف عبد الرؤوف الشابي.واضاف الشابي في تصريحة لمراسل (وات) بالجهة ان "هذه النتائج الجيدة تشجع على التوسع في المساحات المخصصة للسلجم خلال في الفترة القادمة سيما وانه يتاقلم مع مناخ الجهة".ومن جهة اخرى، رجح الشابي ان تكون صابة الحبوب هذه السنة الافضل منذ سنة 2003 التى تمثل سنة مرجعية لانتاج الحبوب وللصابة المتميزة.