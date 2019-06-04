الإستخبارات البريطانية تحذّر من عمليات إرهابية في بلدان حوض المتوسط

Mardi 04 Juin 2019



باب نات

Brit holidaymakers face new ISIS attacks in Mediterranean resorts this summer

- طارق عمراني - نشر موقع الدايلي ستار البريطاني مقالا تحت عنوانإعتبر فيه أن عمليات إرهابية ستستهدف منتجعات سياحية في مناطق في حوض المتوسط خلال هذه الصائفة.و اعتبر الموقع البريطاني أن مسؤولين في الإستخبارات وجهوا تحذيرا للسياح البريطانيين من خطر حدوث هجمات إرهابيةو بحسب ذات المقال فإن رؤساء فرق ال M15 و ال M16 التابعين للمخابرات البريطانية قد كشفوا ان تفاصيل التهديد وردت في مذكرة أرسلت للقوات البريطانية تحذر فيها من تهديدات للعسكريين و المدنيين في الخارج كما صدرت تحذيرات مشابهة من قبل وزارة الخارجيةو أردف الدايلي ستار بأن عملاء من الإستخبارات قد حددوا قائمة الأماكن المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية و منها إسبانيا ووتركيا و اليونان و المغرب و تونس.أضاف المقال بأن كل من تونس و إسبانيا قد عرفتا هجمات إرهابية سابقة ،حيث قتل حوالي 38 سائحا بينهم 30 بريطانيا في هجوم إرهابي على منتجع سياحي ساحلي في مدينة سوسة التونسية في جوان 2015 .و ختم موقع الدايلي ستار مقاله بالإشارة إلى أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي قد أجبروا على الفرار من سوريا و العراق نحو مناطق في شمال إفريقيا علاوة على نشاط تنظيم القاعدة التي ترتكز بشكل كبير في دول المغرب العربي و لها خلايا نائمة في العديد من الدول الاوروبية الجنوبية