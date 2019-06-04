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الإستخبارات البريطانية تحذّر من عمليات إرهابية في بلدان حوض المتوسط

Mardi 04 Juin 2019

Mardi 04 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع الدايلي ستار البريطاني مقالا تحت عنوان
Brit holidaymakers face new ISIS attacks in Mediterranean resorts this summer

إعتبر فيه أن عمليات إرهابية ستستهدف منتجعات سياحية في مناطق في حوض المتوسط خلال هذه الصائفة.


و اعتبر الموقع البريطاني أن مسؤولين في الإستخبارات وجهوا تحذيرا للسياح البريطانيين من خطر حدوث هجمات إرهابية
و بحسب ذات المقال فإن رؤساء فرق ال M15 و ال M16 التابعين للمخابرات البريطانية قد كشفوا ان تفاصيل التهديد وردت في مذكرة أرسلت للقوات البريطانية تحذر فيها من تهديدات للعسكريين و المدنيين في الخارج كما صدرت تحذيرات مشابهة من قبل وزارة الخارجية

و أردف الدايلي ستار بأن عملاء من الإستخبارات قد حددوا قائمة الأماكن المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية و منها إسبانيا ووتركيا و اليونان و المغرب و تونس.

أضاف المقال بأن كل من تونس و إسبانيا قد عرفتا هجمات إرهابية سابقة ،حيث قتل حوالي 38 سائحا بينهم 30 بريطانيا في هجوم إرهابي على منتجع سياحي ساحلي في مدينة سوسة التونسية في جوان 2015 .

و ختم موقع الدايلي ستار مقاله بالإشارة إلى أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي قد أجبروا على الفرار من سوريا و العراق نحو مناطق في شمال إفريقيا علاوة على نشاط تنظيم القاعدة التي ترتكز بشكل كبير في دول المغرب العربي و لها خلايا نائمة في العديد من الدول الاوروبية الجنوبية

  
  
     
  
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