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الطقس يوم عيد الفطر: الحرارة تصل إلى 40 درجة

Mardi 04 Juin 2019

Mardi 04 Juin 2019
تكون السحب عامة قليلة في أول أيام العيد غدا الأربعاء 5 جوان ثم طقس مغيم جزئيا بعد الظهر بأغلب المناطق.

الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 20 إلى 40 قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.
البحر قليل الاضطراب فمضطرب.


الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى عامة بين 33 و 38 درجة و تصل محليا إلى 40 درجة مع ظهور الشهيلي .

  
  
     
  
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