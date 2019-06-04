الطقس يوم عيد الفطر: الحرارة تصل إلى 40 درجة

Mardi 04 Juin 2019



تكون السحب عامة قليلة في أول أيام العيد غدا الأربعاء 5 جوان ثم طقس مغيم جزئيا بعد الظهر بأغلب المناطق.الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 20 إلى 40 قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.البحر قليل الاضطراب فمضطرب.الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى عامة بين 33 و 38 درجة و تصل محليا إلى 40 درجة مع ظهور الشهيلي .