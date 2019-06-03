بنزرت: المجلس الجهوي للصحة يقرّ جملة من الإجراءات لمزيد تحسين وتطوير المنظومة الصحية في الولاية

Lundi 03 Juin 2019
وات - أقرّ المجلس الجهوي للصحة بولاية بنزرت الملتئم اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة تحت إشراف رئيس ديوان وزيرة الصحة منير الرمضاني وحضور والي الجهة محمد قويدر وممثلي القطاع وكل الهياكل والمصالح الرسمية المتداخلة المركزية منها والجهوية الى جانب بقية أعضاء المجلس من الهياكل المنظماتية والبرلمانيين، الى اقرار عدد هام من الاجراءات الخصوصية لمزيد تحسين وتطوير المنظومة الصحية بكامل الولاية وذلك قبل موفى السنة الجارية 2019 .
ومن ضمن هذه الإجراءات التي تقرّر تنفيذها قبل نهاية العام الحالي التعهّد بتطوير المستشفى الجامعي ببنزرت إلى مؤسسة عمومية للصحة، والانطلاق في بناء قسم استعجالي جديد بالمستشفى المحلي بماطر بكلفة 2ر1 مليون دينار، والشروع في تأهيل قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي ببنزرت بكلفة 3ر1 م د.
وتقرّر أيضا تنفيذ صيانة وحدة طب الأسنان بماطر باعتمادات تقدّر بـ 100 ألف دينار ، وتهيئة قسم العيادات الخارجية سيدي عبد الله بماطر بكلفة 35 ألف دينار، واستكمال المشاريع التي في طور الإنجاز على غرار أشغال تهيئة وصيانة قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وبناء قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة ومخزن الأدوية بالمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة، واقتناء آلة التصوير بالرنين المغناطيسيIRM وتدعيم قسم الإنعاش الطبي وقاعات العمليات بالتجهيزات اللاّزمة بالمستشفى الجامعي ببنزرت وذلك بالاضافة إلى اقتناء التجهيزات الخاصة بقسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وقسم جراحة العيون بالمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة ، وتدعيم تجهيزات أقسام الاستعجالي بالمستشفيات المحلية بماطر وسجنان وجومين ورأس الجبل ، وكذلك تدعيم الجهة الصحية ببنزرت بالموارد البشرية لاستغلال المشاريع الجاهزة وتحسين الخدمات الصحية على غرار وحدة الإسعاف الطبي المتنقلة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
وفي ذات السياق أقرّ المجلس إجراءات أخرى بعنوان السنة المقبلة 2020 ومنها اقتراح ترسيم المشاريع التالية بميزانية سنة 2020، ويخص عددا منها المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وتتعلّق بإحداث وحدة الإسعاف الطبي المتنقلة SMUR بكلفة 500 ألف دينار، إحداث قسم جراحة ومركّب قاعات العمليات بكلفة 8 ملايين دينار، وإحداث بيت الأموات بكلفة 500 ألف دينار، إلى جانب إحداث مبيت للأطباء بكلفة 500 ألف دينار.
وتعلّقت بقيّة القرارات بإنجاز الدراسات الخاصة بمشروع قطب الأم والطفل بمركز التوليد ببنزرت بكلفة 2ر10 ملايين دينار، وتهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي برأس الجبل وتهيئة وتوسعة قسم استعجالي بالمستشفى المحلي في سجنان ، واقتناء آلة للتصوير الطبي للمستشفى المحلي بماطر، مع التعهّد باقتناء سيارات إسعاف وسيارات إدارية حسب الإمكانيات.
ومن ضمن هذه الإجراءات التي تقرّر تنفيذها قبل نهاية العام الحالي التعهّد بتطوير المستشفى الجامعي ببنزرت إلى مؤسسة عمومية للصحة، والانطلاق في بناء قسم استعجالي جديد بالمستشفى المحلي بماطر بكلفة 2ر1 مليون دينار، والشروع في تأهيل قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي ببنزرت بكلفة 3ر1 م د.
وتقرّر أيضا تنفيذ صيانة وحدة طب الأسنان بماطر باعتمادات تقدّر بـ 100 ألف دينار ، وتهيئة قسم العيادات الخارجية سيدي عبد الله بماطر بكلفة 35 ألف دينار، واستكمال المشاريع التي في طور الإنجاز على غرار أشغال تهيئة وصيانة قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وبناء قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة ومخزن الأدوية بالمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة، واقتناء آلة التصوير بالرنين المغناطيسيIRM وتدعيم قسم الإنعاش الطبي وقاعات العمليات بالتجهيزات اللاّزمة بالمستشفى الجامعي ببنزرت وذلك بالاضافة إلى اقتناء التجهيزات الخاصة بقسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وقسم جراحة العيون بالمستشفى الجهوي في منزل بورقيبة ، وتدعيم تجهيزات أقسام الاستعجالي بالمستشفيات المحلية بماطر وسجنان وجومين ورأس الجبل ، وكذلك تدعيم الجهة الصحية ببنزرت بالموارد البشرية لاستغلال المشاريع الجاهزة وتحسين الخدمات الصحية على غرار وحدة الإسعاف الطبي المتنقلة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
وفي ذات السياق أقرّ المجلس إجراءات أخرى بعنوان السنة المقبلة 2020 ومنها اقتراح ترسيم المشاريع التالية بميزانية سنة 2020، ويخص عددا منها المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وتتعلّق بإحداث وحدة الإسعاف الطبي المتنقلة SMUR بكلفة 500 ألف دينار، إحداث قسم جراحة ومركّب قاعات العمليات بكلفة 8 ملايين دينار، وإحداث بيت الأموات بكلفة 500 ألف دينار، إلى جانب إحداث مبيت للأطباء بكلفة 500 ألف دينار.
وتعلّقت بقيّة القرارات بإنجاز الدراسات الخاصة بمشروع قطب الأم والطفل بمركز التوليد ببنزرت بكلفة 2ر10 ملايين دينار، وتهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي برأس الجبل وتهيئة وتوسعة قسم استعجالي بالمستشفى المحلي في سجنان ، واقتناء آلة للتصوير الطبي للمستشفى المحلي بماطر، مع التعهّد باقتناء سيارات إسعاف وسيارات إدارية حسب الإمكانيات.
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