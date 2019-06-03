زياد العذاري في زيارة عمل إلى ولاية المهدية

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - أدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري زيارة عمل إلى ولاية المهدية اليوم الاثنين 03 جوان 2019 أشرف خلالها صحبة والي الجهة على فعاليات يوم تحسيسي حول منظومة "أحميني" للتغطية الاجتماعية، حيث أكد خلال لقاءه بمجموعة من المنتفعين، على أهمية هذه المنظومة في توفير الحماية الاجتماعية للمنخرطين فيها بما يضمن لهم جملة من الخدمات تضمن لهم كرامتهم وتؤمن لهم سبل العيش الكريم، داعيا إلى حفز المعنيين خاصة من العاملات في القطاع الفلاحي وتشجيعهم على المشاركة في هذه المنظومة والاستفادة من خدماتها.
كما أشرف الوزير على اجتماع المجلس الجهوي للتنمية في دورة استثنائية، خصص للتعرف على مسيرة التنمية بالجهة والإشكاليات القائمة، وقد دار نقاش بالمناسبة تمحور بالخصوص حول النقائص التي تشكو منها الجهة في عديد المجالات على غرار البنية التحتية والنقل والبيئة والفلاحة ونقص المناطق الصناعية ببعض المعتمديات وغيرها من النقائص مع تقديم مقترحات بهدف دفع المسار التنموي والنشاط الاقتصادي بالجهة.
هذا وقام الوزير بزيارة لمشروعين خاصين منتفعين بآلية اعتماد الانطلاق منتصبين بمحضنة المؤسسات بالمهدية حيث ينشط المشروع الأول في مجال صنع القوالب وقطع الغيار الميكانيكية، أما المشروع الثاني فيعمل في مجال صنع ومعالجة المعادن وتزويقها.
واختتم الوزير الزيارة بالاطلاع على موقع مشروع سبخة بن غياضة، وهو مشروع هام للتهيئة العقارية تم عرضه خلال الندوة الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قام زياد العذاري بزيارة مؤسسة Vitalait للألبان حيث اطلع على نشاطها وبرامج تطوير عملها في الفترة القادمة.
كما أشرف الوزير على اجتماع المجلس الجهوي للتنمية في دورة استثنائية، خصص للتعرف على مسيرة التنمية بالجهة والإشكاليات القائمة، وقد دار نقاش بالمناسبة تمحور بالخصوص حول النقائص التي تشكو منها الجهة في عديد المجالات على غرار البنية التحتية والنقل والبيئة والفلاحة ونقص المناطق الصناعية ببعض المعتمديات وغيرها من النقائص مع تقديم مقترحات بهدف دفع المسار التنموي والنشاط الاقتصادي بالجهة.
هذا وقام الوزير بزيارة لمشروعين خاصين منتفعين بآلية اعتماد الانطلاق منتصبين بمحضنة المؤسسات بالمهدية حيث ينشط المشروع الأول في مجال صنع القوالب وقطع الغيار الميكانيكية، أما المشروع الثاني فيعمل في مجال صنع ومعالجة المعادن وتزويقها.
واختتم الوزير الزيارة بالاطلاع على موقع مشروع سبخة بن غياضة، وهو مشروع هام للتهيئة العقارية تم عرضه خلال الندوة الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قام زياد العذاري بزيارة مؤسسة Vitalait للألبان حيث اطلع على نشاطها وبرامج تطوير عملها في الفترة القادمة.
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