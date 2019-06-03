Radio Babnet Tunisie On Air:   

زياد العذاري في زيارة عمل إلى ولاية المهدية

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - أدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري زيارة عمل إلى ولاية المهدية اليوم الاثنين 03 جوان 2019 أشرف خلالها صحبة والي الجهة على فعاليات يوم تحسيسي حول منظومة "أحميني" للتغطية الاجتماعية، حيث أكد خلال لقاءه بمجموعة من المنتفعين، على أهمية هذه المنظومة في توفير الحماية الاجتماعية للمنخرطين فيها بما يضمن لهم جملة من الخدمات تضمن لهم كرامتهم وتؤمن لهم سبل العيش الكريم، داعيا إلى حفز المعنيين خاصة من العاملات في القطاع الفلاحي وتشجيعهم على المشاركة في هذه المنظومة والاستفادة من خدماتها.




كما أشرف الوزير على اجتماع المجلس الجهوي للتنمية في دورة استثنائية، خصص للتعرف على مسيرة التنمية بالجهة والإشكاليات القائمة، وقد دار نقاش بالمناسبة تمحور بالخصوص حول النقائص التي تشكو منها الجهة في عديد المجالات على غرار البنية التحتية والنقل والبيئة والفلاحة ونقص المناطق الصناعية ببعض المعتمديات وغيرها من النقائص مع تقديم مقترحات بهدف دفع المسار التنموي والنشاط الاقتصادي بالجهة.

هذا وقام الوزير بزيارة لمشروعين خاصين منتفعين بآلية اعتماد الانطلاق منتصبين بمحضنة المؤسسات بالمهدية حيث ينشط المشروع الأول في مجال صنع القوالب وقطع الغيار الميكانيكية، أما المشروع الثاني فيعمل في مجال صنع ومعالجة المعادن وتزويقها.

واختتم الوزير الزيارة بالاطلاع على موقع مشروع سبخة بن غياضة، وهو مشروع هام للتهيئة العقارية تم عرضه خلال الندوة الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قام زياد العذاري بزيارة مؤسسة Vitalait للألبان حيث اطلع على نشاطها وبرامج تطوير عملها في الفترة القادمة.

  
  
     
  
cadre-f44f3b67c9daabe21f552dea9a793664-2019-06-03 15:29:32






0 de 0 commentaires pour l'article 183406



En continu

الاثنين 03 جوان 2019 | 29 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:01 19:36 16:08 12:24 05:00 03:08
30°
 29° % 28 :الرطــوبة
تونــس 21°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
29°-2133°-2236°-2330°-2139°-23
  • Avoirs en devises
    13141,3

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33191 DT        1$ =2,98895 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   123,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559574177|183406 474|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires