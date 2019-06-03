يوم 01 جويلية 2019 ....أخر أجل لتقديم مطالب العفو في جرائم الشيك بدون رصيد

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 03 جوان 2019 بقصر قرطاج، وزير العدل محمد كريم الجموسي الذي قدّم له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص.
وبمناسبة عيد الفطر المبارك قرّر رئيس الدولة تمتيع 116 سجينا بالعفو الخاص يؤدي إلى سراحهم، كما تمّ اقرار يوم 01 جويلية 2019 كأجل أقصى لتقديم مطالب العفو في جرائم الشيك بدون رصيد.
وبمناسبة عيد الفطر المبارك قرّر رئيس الدولة تمتيع 116 سجينا بالعفو الخاص يؤدي إلى سراحهم، كما تمّ اقرار يوم 01 جويلية 2019 كأجل أقصى لتقديم مطالب العفو في جرائم الشيك بدون رصيد.
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