Lundi 03 Juin 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 03 جوان 2019 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي.
واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنية على المستوى الوطني والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تدارس الحاضرون آخر الاستعدادات لإنجاح المواعيد الوطنية الكبرى وفي مقدّمتها تأمين الموسم السياحي والمحطات الانتخابية المقبلة.
وقرّر رئيس الجمهورية بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد ابتداء من يوم 05 جوان 2019.
واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنية على المستوى الوطني والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تدارس الحاضرون آخر الاستعدادات لإنجاح المواعيد الوطنية الكبرى وفي مقدّمتها تأمين الموسم السياحي والمحطات الانتخابية المقبلة.
وقرّر رئيس الجمهورية بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد ابتداء من يوم 05 جوان 2019.
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