قابس: شركة الصناعات الكيميائية للفلييور تقدم تجهيزات طبية للمركز الصحي بتبلبو

Lundi 03 Juin 2019



وات

- سلمت اليوم شركة الصناعات الكيميائية للفلييور بقابس لمركز الصحة الأساسية بتبلبو من معتمدية قابس الجنوبية مجموعة من التجهيزات الطبية بهدف تحسين الخدمات المسداة للمواطنين بهذه المنطقة.وتتمثل هذه التجهيزات بالخصوص في جهازين لتخطيط القلب وفي التين لقيس ضغط الدم والتين لمراقبة الأذن والأنف والحنجرة وعدد من المعدات الطبية الاخرى .وكانت مجموعة من أبناء مدينة تبلبو بادروا بتركيز أجهزة تكييف بهذا المركز الصحي وبتجهيزه بثلاجة لحفظ الأدوية والتلاقيح .ويذكر ان شركة الصناعات الكيميائية للفلييور بقابس كانت قد مكنت خلال الفترة الفارطة المستشفى الجهوي بقابس من تجهيزات طبية دعمت الخدمات الطبية لقاعة القسطرة القلبية بهذه المؤسسة الصحية .