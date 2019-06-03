Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Nar El Ghira  

توزيع 7 آلات جارفة لـفائدة 7 مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية لمقاومة ظاهرة الفيضانات

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - في اطار الحد من ظاهرة الفيضانات المتكررة خلال السنوات الأخيرة وانعكاساتها السلبية كالأضرار المادية على الأراضي والتجمعات السكنية والمنشآت المائية وضمن برنامج التمويل الاطاري للتصرف في أحواض الأودية (FCGBV) ، تم يوم الجمعة 31 ماي 2019، توزيع 7 آلات جارفة لـفائدة 7 مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية وهي باجة وسليانة والكاف والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، وذلك تحت اشراف سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.





  
  
     
  
cadre-640acd18192d56b42283451bce9560b2-2019-06-03 14:18:25






0 de 0 commentaires pour l'article 183396



En continu

الاثنين 03 جوان 2019 | 29 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:01 19:36 16:08 12:24 05:00 03:08
30°
 29° % 28 :الرطــوبة
تونــس 21°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
29°-2133°-2236°-2330°-2139°-23
  • Avoirs en devises
    13141,3

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33191 DT        1$ =2,98895 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   123,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559574221|183396 344|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires