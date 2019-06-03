توزيع 7 آلات جارفة لـفائدة 7 مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية لمقاومة ظاهرة الفيضانات

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - في اطار الحد من ظاهرة الفيضانات المتكررة خلال السنوات الأخيرة وانعكاساتها السلبية كالأضرار المادية على الأراضي والتجمعات السكنية والمنشآت المائية وضمن برنامج التمويل الاطاري للتصرف في أحواض الأودية (FCGBV) ، تم يوم الجمعة 31 ماي 2019، توزيع 7 آلات جارفة لـفائدة 7 مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية وهي باجة وسليانة والكاف والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، وذلك تحت اشراف سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
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