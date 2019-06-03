قابس: مكوّنات من المجتمع المدني تطالب بفض إشكال تمويل المستشفى الجامعي

Lundi 03 Juin 2019



وات

- طالبت مكونات من المجتمع المدني بقابس في لقاء جمعها، اليوم الاثنين، بوالي قابس، منجي ثامر، بفض الإشكال القائم بخصوص تمويل مشروع المستشفى الجامعي، منتقدة التأخير المسجّل في انطلاق انجاز هذا المشروع الذي تم الإعلان عنه في المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بقابس في 25 جوان 2015.وبيّن نشطاء المجتمع المدني في هذا اللقاء أن الوضع الصحي الذي تشهده جهة قابس يفترض لفتة جادة من قبل الحكومة لهذه الولاية، حتى يتم النهوض بالوضعية المتردية لهذا القطاع وتوفير خدمات صحية جيدة للمواطنين، مؤكدين اعتزامهم الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بعد عيد الفطر المبارك للدفاع على الاستحقاقات الصحية للجهة.وانتقد نشطاء المجمع المدني، في هذا اللقاء، التأخير المسجل في انجاز مشروع وحدة المعالجة بالأشعة بقسم طب الأورام بالمستشفى الجهوي بقابس المبرمجة منذ سنة 2014 ، وعدم تركيز وحدة لخزن الأدوية الخصوصية بالجهة، مما زاد في معاناة المرضى، وفي الأعباء المالية التي يتحملونها جراء تنقلهم إما الى صفاقس أو الى تونس العاصمة.مر