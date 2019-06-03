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وزارة الشؤون الدينيّة ... فتح الشبابيك الموحّدة المخصّصة لإتمام إجراءات السّفر إلى البقاع المقدّسة بداية من 10 جوان الحالي

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
وات - أفادت وزارة الشؤون الدّينيّة اليوم الاثنين أنّ الشبابيك الموحّدة المخصّصة لإتمام إجراءات السّفر إلى البقاع المقدّسة بالنسبة إلى موسم الحجّ الحالي 1440 هـ / 2019 م، تُفتح بداية من يوم الاثنين 10 جوان 2019 على السّاعة التّاسعة صباحا ووفق المواعيد المنصوص عليها بالجدول المصاحب.

ودعت الوزارة في بلاغ لها جميع المرسّمين بقائمات الحجيج النّهائيّة إلى الالتحاق بالمراكز المعيّنة في الآجال المحدّدة لإتمام بقيّة الإجراءات المطلوبة، على أن يكون كلّ حاجّ مصحوبا بــ جواز سفر لا تقلّ مدّة صلوحيّته عن 30 مارس 2020 و الدفتر الصحّي و04 صور شمسيّة خلفيّتها بيضاء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة وترخيص الزوج بالنسبة إلى من تجاوز سنّها 45 سنة ومضمون وفاة بالنسبة للأرامل إضافة إلى وصل خلاص معاليم السكن والنقل والإقامة لفائدة شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات والبطاقة البنكيّة المتعلّقة بخلاص معلوم تذكرة السّفر إلى البقاع المقدّسة والمبلغ المالي المخصّص لتصريف المنحة السياحيّة.


ولفتت إلى أنّ خلاص معاليم السكن والإقامة وتذكرة السفر تتمّ حصريّا بمكاتب البريد بمختلف معتمديّات الجمهوريّة مشيرة في الآن نفسه إلى أنّ كلّ متخلّف عن إتمام إجراءات السّفر في المكان والموعد المحدّدين يعتبر متخلّيا ويتمّ تعويضه آليّا.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183393

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 03 Juin 2019 à 17h 13m |           
انه موسم استغلال الحج و مثال الاحتكار



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