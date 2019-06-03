محمد الفاضل محفوظ يلتقي وفدا عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية

Lundi 03 Juin 2019



باب نات

- التقى محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان صباح اليوم وفدا عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة DCAF .ووفق بلاغ للوزارة , خصّص اللقاء لاستعراض فرص التعاون والشراكة في المجالات المتّصلة بنبذ العنف وضمان سيادة القانون واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وأعرب وفد "مركز جينيف" عن دعمهم لاتجاه تونس إلى إرساء ميثاق قواعد السلوك السياسي مؤكدين استعداد المركز للتعاون مع السلطات التونسية قصد إنشاء مرصد مختصّ غير حكومي يتيح لسائر الأطراف المعنية بالانتخابات متابعة العمليّة الانتخابية بالاستناد إلى مؤشرات موضوعية ودقيقة حول مدى احترام سائر المتدخلين لقواعد السلوك السياسي خلال الانتخابات.يذكر أن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) هو منظمة دولية، مقرها الرئيسي سويسرا، تهتمّ بمساعدة الدول والديمقراطيات المتقدمة والديمقراطيات الناشئة على إرساء الحوكمة الرشيدة في القطاع الأمني في إطار من الديمقراطية واحترام سيادة القانون.وتضمّ عضويّة المركز 61 دولة من بينها تونس.