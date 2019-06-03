زياد العذاري: المفاوضات جارية مع الجانب الصيني لتهيئة المشروع السياحي المندمج بولاية المهدية

Lundi 03 Juin 2019
وات - أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الاثنين بالمهدية، أن "المفاوضات جارية مع الجانب الصيني لتهيئة المشروع السياحي المندمج "سبخة بن غياضة" في المهدية".
واعتبر العذاري، في تصريح لـ"وات"، أن المشروع قادر على دفع الحركية السياحية والتجارية والخدماتية بالجهة بوصفه مكمنا هاما للاستثمار وموردا كبيرا لإحداث مواطن الشغل.
ويشمل المشروع، الذي يمتد على 142 هكتارا ميناء ترفيهيا على مسطح مائي يناهز 26 هك ومساحة مهيأة في حدود 116 هك فيما بلغت كلفة أشغال التهيئة، التي استوفيت بنسبة 100 بالمائة، 60 مليون دينار.
ويشار إلى أن شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية، التي تاسست يوم 22 مارس 2018، هي شركة خفية الإسم برأس مال يقدر بنحو 6ر1 مليون دينار تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وأوضح الوزير، الذي أدى زيارة إلى الجهة للإشراف على مجلس التنمية الجهوي، أن المهدية ّستنتفع بمشروع تحلية مياه البحر سينجز في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وأبرز، في ذات السياق، أنه تم تخصيص 80 مليون دينار لمشاريع التنمية المندمجة ستنتفع بها 8 معتمديات بالتساوي وتتضمن 8 مشاريع ينتظر أن توفر أكثر من 3000 موطن شغل علاوة على تخصيص اعتمادات بقيمة 25 م د لتهيئة وتهذيب 13 حي في إطار القسط الثاني من البرنامج.
وأوضح العذاري أن البرنامج التنموي الجهوي بالمهدية رصدت له اعتمادات مالية في حدود 85 م د فيما يجري النظر في توفير اعتمادات أخرى لتدخلات إضافية تتعلق بتهيئة المسالك الفلاحية ومجموعة من المشاريع التنموية. ولاحظ، من جانب آخر، أن قيمة الاستثمار الخاص في المهدية عادلت 72 م د خلال سنة 2018 بينما بلغت الاستثمارات العمومية، بين 2011 والثلاثي الأول من سنة 2019، حوالي 1060 م د.
وشدد عضو الحكومة على ضرورة العمل على الرفع من نسق تنفيذ المشاريع وتشجيع الاستثمارات الخاصة لا سيما وأنه تمت مضاعفة اعتمادات انطلاق مشاريع الاستثمار من 6 م د إلى 30 م د.
وأضاف الوزير أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة للدواوين الجهوية للتنمية لتصبح وكالات مندمجة للتنمية تعمل على الترويج لخصائص الجهات ومكامنها الاستثمارية.
وأشرف، خلال الزيارة، على انطلاق العمل بمنظومة "احميني" بالجهة والتي تتعلق بتسهيل انخراط النساء العاملات في الوسط الريفي في منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
وكانت وزير المراة والاسرة والطفولة قد اعلنت، يوم 19 افريل 2019، عن اطلاق منظومة "احميني" التي ينتظر أن تشمل، وفق تقديرها، 500 ألف إمرأة عاملة في الأرياف في أفق سنة 2020.
واعتبر العذاري، في تصريح لـ"وات"، أن المشروع قادر على دفع الحركية السياحية والتجارية والخدماتية بالجهة بوصفه مكمنا هاما للاستثمار وموردا كبيرا لإحداث مواطن الشغل.
ويشمل المشروع، الذي يمتد على 142 هكتارا ميناء ترفيهيا على مسطح مائي يناهز 26 هك ومساحة مهيأة في حدود 116 هك فيما بلغت كلفة أشغال التهيئة، التي استوفيت بنسبة 100 بالمائة، 60 مليون دينار.
ويشار إلى أن شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية، التي تاسست يوم 22 مارس 2018، هي شركة خفية الإسم برأس مال يقدر بنحو 6ر1 مليون دينار تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وأوضح الوزير، الذي أدى زيارة إلى الجهة للإشراف على مجلس التنمية الجهوي، أن المهدية ّستنتفع بمشروع تحلية مياه البحر سينجز في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وأبرز، في ذات السياق، أنه تم تخصيص 80 مليون دينار لمشاريع التنمية المندمجة ستنتفع بها 8 معتمديات بالتساوي وتتضمن 8 مشاريع ينتظر أن توفر أكثر من 3000 موطن شغل علاوة على تخصيص اعتمادات بقيمة 25 م د لتهيئة وتهذيب 13 حي في إطار القسط الثاني من البرنامج.
وأوضح العذاري أن البرنامج التنموي الجهوي بالمهدية رصدت له اعتمادات مالية في حدود 85 م د فيما يجري النظر في توفير اعتمادات أخرى لتدخلات إضافية تتعلق بتهيئة المسالك الفلاحية ومجموعة من المشاريع التنموية. ولاحظ، من جانب آخر، أن قيمة الاستثمار الخاص في المهدية عادلت 72 م د خلال سنة 2018 بينما بلغت الاستثمارات العمومية، بين 2011 والثلاثي الأول من سنة 2019، حوالي 1060 م د.
وشدد عضو الحكومة على ضرورة العمل على الرفع من نسق تنفيذ المشاريع وتشجيع الاستثمارات الخاصة لا سيما وأنه تمت مضاعفة اعتمادات انطلاق مشاريع الاستثمار من 6 م د إلى 30 م د.
وأضاف الوزير أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة للدواوين الجهوية للتنمية لتصبح وكالات مندمجة للتنمية تعمل على الترويج لخصائص الجهات ومكامنها الاستثمارية.
وأشرف، خلال الزيارة، على انطلاق العمل بمنظومة "احميني" بالجهة والتي تتعلق بتسهيل انخراط النساء العاملات في الوسط الريفي في منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
وكانت وزير المراة والاسرة والطفولة قد اعلنت، يوم 19 افريل 2019، عن اطلاق منظومة "احميني" التي ينتظر أن تشمل، وفق تقديرها، 500 ألف إمرأة عاملة في الأرياف في أفق سنة 2020.
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