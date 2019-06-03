منظمة الطيران المدني الدولي '' الايكاو'' تجدد عضوية المركز الإقليمي لأمن الطيران المدني بتونس

Lundi 03 Juin 2019



باب نات

- جددت منظمة الطيران المدني الدولي العضوية الكاملة للمركز الاقليمي لأمن الطيران المدني بتونس في برنامج التدريب الجوي المتقدم الذي يديره مكتب التدريب العالمي على الطيران.من جهته أكد رئيس مجلس ادارة المركز الاقليمي لأمن للطيران المدني بتونس حسن الصديق أن تجديد العضوية والاعتماد، يعكس مدى التطور النوعي في مجال تدريب علوم الطيران بالجمهورية التونسية وهذه خطوة مهمة باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها المركز ويعمل عليها، ولا سيما أن تطور التدريب يعد عاملا رئيسيا في رفع الكفاءة المهنية ومستوى السلامة في قطاع الطيران بالجمهورية التونسية.ونوه بضرورة الاستمرار والسير على ذات الخطط التي تدعم تطوير التدريب، متطلعا بأن يواصل المركزدوره المؤثر ليصبح مركزا متفردا في قيادة علوم الطيران في المنطقة.كما أكد حسن الصديق بان تجديد العضوية الكاملة يعد إنصافا من المنظمة الدولية للطيران المدني للجهود التي بذلت في مجال اعتماد المقاييس الدولية للتدريب في قطاع الطيران الذي تحقق بعد أن اجتاز المركز كل الشروط والمعايير الدولية والفحص الدقيق من قبل مفتشي المنظمة،الذين زاروا طوال الفترة الماضية ميدانيا مقر المركز، ووقفوا خلالها على مطابقتها لتلك الشروط.وأشار إلى أن تجديد العضوية يعتبر اعترافا دوليا يمكنه من تبادل الحقائب التدريبية مع الدول الأعضاء، ويجعل مناهج المركز متوافقة مع المناهج الدولية، ويخوله عقد دورات تدريبية معتمدة، مبينا أن المركز قطع شوطا كبيرا تجاه اعتماده كمركز امتياز إقليمي معتمد على النطاق الدولي في المنطقة لافتا إلى أنه قريب من تحقيق المتطلب الأخير ليضيف إنجازا آخر، مثمنا في ذات السياق الجهود التي بذلها فريق العمل بالمركزوالتي تكللت بتجديد العضوية.