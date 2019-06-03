مدنين: بلدية جربة ميدون تركز حاويات مزوقة في مبادرة لتعاطي فني جديد مع سلبيات المشهد البيئي

Lundi 03 Juin 2019



وات

- انطلقت بلدية جربة ميدون (ولاية مدنين) في تركيز 15 حاوية مزوقة أضفت جمالية على المكان، ولقيت تفاعلا إيجابيا من المواطن الذي وجدها بمثابة لوحة فنية، هو مطالب بان يحافظ عليها احتراما لجهود ومبادرات قد تكون بسيطة ولكنها عميقة التأثير والفاعلية.وتشمل هذه المبادرة التي انبثقت عن لجنة قطاعية تم بعثها صلب البلدية (هي لجنة تجميل المدينة)، "تزويق 70 حاوية ستركز وسط المدينة وبالدوائر البلدية وبالمنطقة السياحية غير ان نجاح التجربة قد يحفز البلدية لتزويق كل الحاويات الحديدية"، وفق رئيس البلدية لسعد الحجام.واضاف الحجام ان هذه المبادرة، التي ستعقبها مبادرات اخرى "جاءت بهدف التعاطي بروح جديدة اكثر تفاؤلا وايجابية مع سلبيات المشهد البيئي بجربة ميدون الذي وضعت فيه لسنوات، ومحاولة تدارك جزء من مشاهد مزعجة تكبل الوضع البيئي بها، بمشاهد تبعث رسائل فنية وجمالية هي نفسية ولكن لها اثرها في محاولة ارساء مصالحة مع المواطن وخاصة تجاه المجال البيئي وارساء ثقافة المواطنة".وبين انه "لتنفيذ هذا البرنامج، تعاقدت البلدية في اطار صفقة مع احد الفنانين بالمنطقة لتزويق الحاويات برسومات جميلة وجذابة فيما ستنطلق البلدية قريبا في مشروع أخر لتجميل مداخل المدينة ومداخل دوائرها والمنطقة السياحية بأشرطة ضوئية ملونة من شانها ان تضفي جمالية اكثر على الشوارع في الليل، الى جانب مشروع لتزويق وتهيئة ساحة الفصيلي وفق برنامج يؤهلها لتحتضن انشطة ثقافية مختلفة بحكم موقعها وما تحتويه من مكونات تراثية أصيلة".واكد ان "الاستعدادات حثيثة لهذه الصائفة حتى تستقبل السياح الذين يقصدون جربة ميدون بإعداد كبيرة سواء في اطار السياحة الداخلية او السياح الأجانب، وهو ما يجعل مسؤولية البلدية مضاعفة بتضاعف اعداد الوافدين عليها"، واوضح بهذا الخصوص انها "رفعت نسق عمل النظافة وانطلقت في تهيئة الارصفة وتنفيذ برنامج لصيانة شبكة التنوير العمومي وبرنامج اخر لتهيئة 12 شاطئا عموميا من خلال تدخل البلدية عن طريق جمعيات".